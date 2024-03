Afrique Centrale: Combats à l'Est de la RDC - L'Angola propose sa médiation

Le président angolais, Joao Lourenço, médiateur de l'Union africaine dans le dossier du conflit République démocratique du Congo (RDC)/Rwanda, a reçu le 11 mars, à Luanda, le président rwandais et, selon les autorités angolaises, une rencontre entre Paul Kagame et Félix Thsisekedi pourrait avoir lieu prochainement.

C'est le ministre angolais des Affaires étrangères, Tété Antonio, qui a fait l'annonce à l'issue de l'entretien entre les présidents angolais et rwandais. « Il a été convenu que le président Kagame accepterait de rencontrer le président Tshisekedi à une date qui sera indiquée par le médiateur », en l'occurrence Joao Lourenço, a-t-il déclaré à la presse.

Le ministre angolais a toutefois pris soin de préciser que chaque partie devait encore « travailler à cette étape ». La présidence rwandaise n'a pas confirmé un tel engagement, même si celle-ci a affirmé que « les chefs d'État s'étaient mis d'accord sur les mesures clés à prendre pour s'attaquer aux causes profondes du conflit ».

Félix Tshisekedi aurait donné son accord de principe pour rencontrer son homologue rwandais, selon une déclaration de Tété Antonio reprise le 27 février par la présidence congolaise, qui rappelait ce jour-là que le président Tshisekedi avait posé plusieurs conditions à la tenue d'une telle rencontre.

Un nouvel entretien entre les deux hommes semble donc dans les tuyaux. Leur dernière rencontre fut un échec. Le 16 février à Addis-Abeba, en marge du sommet de l'Union africaine, un mini-sommet sur la situation dans l'Est de la RDC s'était achevé, selon plusieurs sources, par un échange d'invectives entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame. La rencontre était très tendue et s'était terminée par un « échange d'insultes ».

Les affrontements se sont récemment intensifiés dans l'Est de la RDC. Après huit ans, le M23, une rébellion majoritairement tutsie, a repris les armes à la fin de 2021 et s'est emparé du Nord-Kivu, province de près de 60 000 km2 frontalière du Rwanda et de l'Ouganda.

Le regain de violence a provoqué de nouveaux déplacements de la population. Les Nations unies estimaient la semaine dernière à plus de 100 000 nouveaux déplacés du fait de ces combats. A la fin de 2023, elles estimaient que près de 7 millions de personnes étaient déplacées en RDC, dont 2,5 millions uniquement dans le Nord-Kivu. Des centaines de milliers de personnes s'entassent dans des camps à la périphérie de Goma, chef-lieu de la province.