Congo-Brazzaville: Soins gratuits - L'opération 'Santé communautaire' lancée à Oyo

En mémoire du Dr Édith Lucie Bongo Ondimba, fille aînée du président de la République, Denis Sassou N'Guesso, et ancienne première dame du Gabon disparue il y a quinze ans, le ministère de la Santé et de la Population organise, du 11 au 17 mars à Oyo, dans la Cuvette, la deuxième édition de l'opération "Santé communautaire".

La campagne de santé communautaire se résume à la gratuité des actes de dépistage, de consultation et de traitement des maladies dépistées en passant par les examens de laboratoire. La population venue des localités d'Oyo et des départements frontaliers a pris d'assaut les lieux choisis pour la circonstance en vue de bénéficier des soins gratuits.

Selon les données statistiques recueillies le premier jour du lancement de l'opération, des milliers de malades ont été enregistrés. Le ministre de la Santé et de la Population, Gilbert Mokoki, qui est arrivé sur les lieux pour toucher du doigt l'organisation et la prise en charge gratuite des malades, a déclaré : « Nous sommes à la deuxième édition de cette opération. L'année dernière, nous avons mené une telle opération qui était couronnée par un grand succès et nous avons pensé encore l'organisée à l'occasion du quinzième anniversaire du rappel à Dieu du Dr Édith Lucie Bongo Ondimba ».

La consigne particulière donnée au personnel soignant est qu'il soit disponible et engagé. Par ailleurs, le ministre a adressé un message à l'endroit de la population environnante, en général, et à celle de la Cuvette, en particulier. « Pour nous, c'est un indicateur important. Ça nous permet de mesurer quels sont les problèmes de santé qui se posent à nos compatriotes. Cela nous permet aussi de nous projeter dans l'avenir pour voir comment aborder les questions de santé primaires auprès de la population. Nous nous réjouissons de ce que les patients arrivent et ils sont bien pris en charge gratuitement », a renchéri le ministre Gilbert Mokoki.

A l'observation des faits et au regard de l'affluence enregistrée lors de la première édition en 2023 où en dix jours de « Santé communautaire » les équipes médicales avaient consulté et traité gratuitement 3124 patients, les professeurs, docteurs, infirmiers et bien d'autres agents de santé mobilisés pour la circonstance sont préparés psychologiquement pour offrir des soins et des services de santé de qualité à toutes les personnes qui se présenteront à eux. Les observateurs sont unanimes que l'affluence de 2024 sera supérieure à celle de 2023.