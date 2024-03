Afrique: Crise en RDC - Le Président mauritanien Mohamed Ould Ghazouani câble son homologue Félix Tshisekédi

Des câbles autorisés parvenus à Confidentiel Afrique renseignent que la crise sécuritaire dans l'est de la RDC, avec son lot de morts et de déplacés, était au coeur d'un entretien téléphonique détendu, d'une demi-heure ce lundi, depuis son bureau de la Cité de l'Union africaine sise à Kinshasa entre le Chef de l'État, Félix Tshisekedi et son homologue mauritanien et Président en exercice de l'Union africaine (UA) Mohamed Ould Ghazouani. Ce dernier désigné par ses pairs africains mi-février dernier pour présider la mandature tournante d'un an des instances de l'union africaine, va boucler son premier quinquennat à la tête de son pays juin prochain. Candidat à sa propre succession pour un second et dernier mandat, il est l'un des grands favoris de cette présidentielle.

Le passage à la tête de l'Union africaine de Félix Tshisekédi, source d'inspiration pour GHAZOUANI

Le Président de la RDC Félix Tshisekedi a remercié SE.M Ould Ghazouani pour l'accompagnement de l'UA aux efforts de paix en République Démocratique du Congo (RDC) et pour l'endossement, par la Commission paix et sécurité de l'UA, de l'intervention de la mission de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SAMIDRC) dans l'Est du pays.

Par ailleurs, le Chef de l'État s'est félicité de l'identification du Mouvement du 23 mars (M23) comme force négative, au même titre que les Forces démocratiques alliées (ADF) et les Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR).

Pour sa part, le Président mauritanien compte beaucoup s'appuyer sur l'expérience du Président Tshisekedi et de son passage affirmé à la tête de l'Union africaine. Le Président Mohamed Ould Ghazouani a promis de le consulter régulièrement pour des conseils dans le cadre de l'agenda de ses activités à l'union africaine.

Les deux dirigeants ont projeté de se rencontrer très prochainement, au cours de visites officielles sur l'axe Kinshasa-Nouakchott, suite à un réaménagement de leurs agendas respectifs.