Soudan: Les forces armés reussit à forcer la corporation de la Radio et la tèlèvision

Khartoum 11 Mars 2024 (SUNA)- Les forces armées et autres forces régulières et fils qui travaillent aux côtés de l'armée ont réussi aujourd'hui à forcer le siège de la coopération nationale pour la télévision et la radio (une histoire et un amour du peuple soudanais) de la milice terroriste Daglo et de mercenaires d'autres pays.

Les forces armées offrent cette victoire majeure au généreux peuple soudanais qui a fait preuve de patience et de constance.

Nous demandons à nos glorieux martyrs un prompt rétablissement aux blessés et aux blessés et le retour des prisonniers et des disparus.

la victoire d'Allah est proche