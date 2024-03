Afrique Centrale: Nord-Kivu - Plaidoyer pour l'investissement dans la femme dès son jeune âge

« L'État congolais doit investir dans la femme dès son âge pour se doter des femmes capables de lutter pour leurs droits et de contribuer au développement du pays », a indiqué lundi 11 mars l'ONG « One girl, one leader ».

La coordonnatrice de cette structure, Esperance Kazi l'a dit à Beni dans le cadre des activités du mois de mars, dédié à la femme.

Elle a rapporté que chaque fille est un leader en devenir qui doit lutter pour le respect de ses différents droits.

Pour Esperance Kazi, l'homme et la femme sont complémentaires ; respecter les droits de la femme autant que ceux de l'homme, c'est réduire les conflits et booster le développement :

"Et donc, s'il y a le respect des droits des femmes comme c'est toujours le cas pour les droits des hommes, nous pensons que les conflits doivent diminuer, il y aura une très bonne relation entre les hommes et les femmes et il y aura même le développement puisque l'homme ne peut pas évoluer sans la femme et également la femme ne peut pas évoluer là où il n'y a pas l'homme ; il y a donc une sorte de complémentarité ».

La coordonnatrice de l'ONG « One girl, one leader » a en outre invité l'État à saisir l'intérêt d'investir dans la femme dès son jeune âge afin d'avoir des femmes capables de lutter pour leurs droits, et contribuer au développement.