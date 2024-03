Congo-Kinshasa: Kwilu - Réhabilitation du pont Kabangu à Bulungu

Le pont Kabangu qui s'était écroulé en février dernier à l'entrée de la cité de Bulungu (Kwilu) est en train d'être remplacé par un nouveau.

Les travaux de montage de ce nouveau pont ont déjà débuté et avancent bien, selon l'Office des routes qui les exécutent.

Cette entreprise indique que ce nouvel ouvrage va supporter plus de poids que l'ancien.

Dans au moins deux semaines, ce pont sera fonctionnel.

« Avant de monter le nouveau pont, il faut d'abord démonter l'ancien. Actuellement, on a eu à terminer le démontage et nous sommes maintenant à la phase de montage du nouveau pont qu'on va lancer incessamment. Le pont quand ça arrive, ça vient en éléments détachés. Et nous devons maintenant attacher ces éléments. Les travaux avancent bien. C'est un pont métallique. Le pont sera bientôt praticable, si tout va bien, dans deux semaines, on peut terminer et lancer », a-t-il indiqué

Vieux de plus de 50 ans, le pont Kabangu jeté sur la rivière portant le même nom à Bulungu s'était écroulé il y a plus d'un mois, coupant ainsi le trafic entre cette entité et la ville de Kinshasa, ainsi que le reste des territoires du Kwilu.

Son effondrement est survenu après le passage d'un gros véhicule alors que l'ouvrage était en pleine réhabilitation, a indiqué le directeur provincial de l'Office des routes du Kwilu, l'ingénieur Michel Miseka.

Le pont kabangu est d'une importance économique capitale car il permet l'évacuation des produits agricoles dans les grands centres de consommation comme à Kinshasa.

La société civile de Bulungu salue le début des travaux de montage de cette infrastructure et souhaite que lesdits travaux puissent aller jusqu'à terme.