Afrique: Jeux africains d'Accra - Des athlètes congolais exigent leurs primes avant de retourner à Kinshasa

Des athlètes congolais ayant pris part aux XIIIes Jeux africains d'Accra 2024 (Ghana) ont exigé, lundi 11 mars, le paiement de leurs frais de mission avant de retourner à Kinshasa.

Ils ont exprimé leurs mécontentements lors de leurs entretiens devant les médias, dans la capitale ghanéenne.

Ces athlètes regrettent également d'avoir été abandonnés à leur triste sort au pays de Kwame Nkrumah.

« Nous sommes dans le regret total parce que nous sommes arrivés ici le 1er mars avec beaucoup de difficultés. Et depuis qu'on est là, le ministère a autorisé que la fédération puisse prendre des engagements pour qu'on puisse compétir parce qu'on avait des dettes que l'Etat n'a pas payées. A un jour de notre retour à Kinshasa, on n'a rien en main et on nous demande de quitter le village et d'aller dans des hôtels où on ne nous connait pas. Donc on a besoin de notre argent et s'il n'y a pas d'argent, on ne quittera pas Accra », a fait savoir l'entraineure des Léopards dames karaté, Nancy Tshiaba.

Elle se demande également comment, sans moyens financiers, la délégation d'athlètes congolais va quitter le village des jeux pour faite un quelconque déplacement :

« Comment se rendre à des hôtels, où on ne nous connait pas et puis à l'aéroport. Comment est-ce qu'on va quitter ici jusqu'à l'aéroport et partir à Kinshasa, comment est-ce que cette équipe va quitter l'aéroport de Kinshasa pour les mais alors qu'il y a des athlètes qui viennent des provinces. Et puis on a des écoliers parmi nous ».

Ces ambassadeurs congolais aux Jeux d'Accras exigent d'être payés à mains propre et non via les banques.

Intervenant sur la chaine nationale, RTNC, le ministre des Sports, Claude François Kabulo Mwana Kabulo a assuré que ces athlètes recevront leurs frais de mission une fois arrivés à Kinshasa.