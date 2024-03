Guinée: Gestion de la transition- Le Premier ministre préconise une prolongation jusqu'en 2025

Le nouveau Premier ministre guinéen Amadou Oury Bah a reconnu que les militaires qui ont pris le pouvoir par la force en 2021 devraient le garder au moins jusqu'en 2025 et manquer à leur engagement de partir d'ici à fin 2024. Rapporte abamako.com.

Selon cette source, Amadou Oury Bah, nommé à son poste par les militaires il y a deux semaines, est le premier responsable aussi haut placé à envisager ouvertement le non-respect de cet engagement, pris sous la pression, auprès de la Communauté des Etats ouest-africains (Cédéao) d'organiser des élections avant fin 2024.

Ce manquement faisait de moins en moins de doute au vu du peu de progrès accompli vers un transfert de pouvoir et de la situation intérieure.

« Il y a beaucoup de contingences », a dit Amadou Oury Bah dans un entretien avec la radio française RFI diffusé mardi. « Dans un contexte où nous accusons une fragilité sur le plan économique, sur le plan financier, nous devons travailler à une stabilisation, à une décrispation politique pour avoir la possibilité d'examiner et de faire les étapes du chronogramme dans une relative sérénité », a-t-il dit.

En claire, selon le nouveau Pm, « l'objectif, c'est de finir cela et je pense que 2025 est une bonne période pour couronner l'ensemble du processus »

Aussi, il a évoqué l'explosion du principal dépôt d'hydrocarbures qui a fait 25 morts en décembre et causé de graves perturbations de l'activité économique. Il a cité "une demande sociale qui est restée pendant très longtemps insatisfaite et qui est en train de remonter", aggravée selon lui par l'inflation et son « impact sur la vie des guinéens qui ont du mal à joindre les deux bouts ».

La Guinée, pauvre malgré des ressources minérales et naturelles considérables et dirigée pendant des décennies par des régimes autoritaires, subit des pénuries de carburant et des coupures d'électricité.

Elle a connu en février une grève générale pour obtenir une baisse des prix des denrées de première nécessité, la fin de la censure médiatique et la libération d'un syndicaliste de presse. C'était le premier mouvement du genre sous la junte. Les militaires qui ont renversé le président civil Alpha Condé en septembre 2021 se sont engagés auprès de la Cédéao à rendre le pouvoir à des civils élus d'ici à fin 2024 à l'issue d'une période dite de « transition ».

Le Premier ministre a repris à son compte l'argument des militaires selon lequel ils avaient besoin de temps pour refonder l'Etat et mener à bien de profondes réformes pour mettre fin à une instabilité chronique.

Bamba Moussa