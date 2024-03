Afrique du Nord: Lutte contre la traite des êtres humains - Les avancées du Maroc mises en avant à Tunis

Les avancées réalisées par le Maroc en matière de lutte contre la traite des êtres humains ont été mises en avant lors d'une rencontre régionale organisée à Tunis dans le cadre de l'initiative conjointe entre l'Union européenne et le Conseil de l'Europe.

Lors de cet événement, tenu les 7 et 8 mars courant, et consacré au lancement du Kit d'Identification des victimes de la traite des Êtres Humains et des cours HELP sur la lutte contre la traite des êtres humains et la violence contre les Femmes du Liban, la délégation marocaine a présenté les bonnes pratiques adoptées par le Maroc dans ce domaine ainsi que les politiques dédiées mises en place à l'échelle nationale.

Les participants ont pu s'enquérir des avancées enregistrées par le Maroc, depuis l'adoption en mars 2023 du Plan national de lutte contre la traite des êtres humains 2023-2030 et du Mécanisme national de référencement des victimes (MNR), notamment celles relatives à l'implémentation territoriale du MNR et des expériences pilotes lancées par le Royaume au titre de la première année de mise en oeuvre de son plan d'action stratégique 2023-2026.

Le kit lancé à cette occasion comprend les documents de référence en tant qu'outil de travail pour aider à unifier la vision de toutes les parties prenantes en matière de détection de la traite des personnes.

%

Il vise à permettre aux professionnels des agences et institutions gouvernementales et non gouvernementales et aux acteurs de la société civile de surveiller les infractions liées à la traite des personnes et d'identifier les victimes potentielles, en aidant à entamer le processus de reconnaissance de ces dernières en tant que victimes et en leur fournissant l'assistance et la protection requises par les textes juridiques internationaux et nationaux pertinents.

Lors de cette rencontre, un cours HELP sur la Lutte contre la Traite des Êtres Humains, ciblant les professionnels en charge de l'identification, a été également publié. Un autre cours sur la Lutte contre la violence à l'égard des Femmes sera lancé et inclura des intersections entre les violences basées sur le genre et la traite des êtres humains.

En marge du lancement, des ateliers techniques ont été organisés sur la protection des données et sur les unités de détection et d'identification des victimes aux frontières afin d'envisager des possibilités de coopérations régionale et sous-régionale en matière de détection et d'identification des victimes.

La deuxième journée a été marquée par les travaux de deux ateliers techniques, portant respectivement sur la détection et l'identification des victimes, et la protection des données à travers l'expérience du Liban, ainsi que sur les Bureaux de détection aux frontières avec une étude de cas du Portugal.

La délégation marocaine était composée de la coordinatrice du secrétariat permanent de la commission nationale chargée de la coordination des mesures de lutte et prévention de la traite des Etres humains, Sofana BENYAHIA, du commissaire de police principal à la Direction Générale de la Sureté Nationale, Issam Bayi, et de l'inspecteur principal des douanes, Abdeslam Sadqi.