Ile Maurice: Le combat de Varuna Chinanun

Dans un contexte où les produits importés dominent souvent le marché, Varuna Chinan, directrice de la coopérative Le Jardin des Épices et de la Vanille à Saint-Julien-d'Hotman, se bat pour promouvoir et protéger les produits fabriqués localement par les femmes. «Qu'on accorde plus d'importance aux produits fabriqués localement par les femmes», dit-elle, soulignant l'urgence de valoriser le savoir-faire féminin dans l'économie locale.

Avec une expérience de plus de trois décennies dans l'agriculture biologique, spécialisée principalement dans la culture de la vanille, Varuna fait face à des défis constants pour placer ses produits dans les circuits de distribution dans le pays. Malgré la qualité supérieure de sa vanille, elle déplore que ses produits peinent à trouver leur place dans les établissements hôteliers ou même à l'aéroport.

«Nous fabriquons des produits qui ne touchent pas énromément de gens. Nous vendons de la vanille et ce n'est pas tout le monde qui en achète car le coût est élevé», confie-t-elle, mettant en exergue les obstacles financiers auxquels sont confrontées les entreprises locales. Mais Varuna Chinan reste déterminée à innover et à promouvoir le talent local. Elle regrette la concurrence déloyale de la vanille importée de Madagascar, soulignant que malgré le coût plus abordable de celle importée, la qualité de la vanille locale est incomparable. «Le produit importé est peut-être plus abordable mais la qualité locale est nettement différente», affirme-t-elle avec assurance, mettant en lumière l'importance de soutenir les produits fabriqués localement.

Mais pour Varuna Chinan, la bataille ne se limite pas à la qualité des produits. En tant que femme entrepreneure, elle fait face à des barrières supplémentaires dans l'accès aux opportunités commerciales. Obtenir un simple rendez-vous avec les hôtels pour présenter les produits de son entreprise est un défi en soi. La vision de Varuna Chinan va au-delà de la simple promotion des produits. Elle vise à autonomiser davantage les femmes à travers l'entrepreneuriat, créant ainsi des opportunités d'emploi et de croissance économique pour les communautés locales.

Valoriser le label «Made in Moris»

«Accorder plus de facilités aux femmes permettra de les autonomiser davantage. Elles pourront démarrer une activité et, en retour, aider d'autres femmes à trouver de l'emploi», expliquet-elle, soulignant ainsi l'impact transformateur de l'entrepreneuriat féminin. Malgré les défis, Varuna trouve un soutien inébranlable dans son équipe, principalement composée de femmes. Leur dévouement, leur capacité d'apprentissage et leur approche collaborative sont les moteurs de la croissance de l'entreprise.

«Les femmes ont la capacité d'apporter leur propre touche. Leur contribution est inestimable pour faire grandir l'entreprise», affirme-t-elle avec fierté. Dans un paysage économique où les produits importés dominent souvent, Varuna Chinan incarne la résilience et la détermination des femmes entrepreneures à défendre les produits locaux et à créer un avenir durable pour leurs communautés.

En quête de reconnaissance pour leurs produits de qualité, Le Jardin des Épices et de la Vanille est certifié Made in Moris, un label attestant de l'authenticité et de la qualité des produits locaux. Pour Varuna Chinan, cette certification est le résultat de nombreux efforts et témoigne de l'engagement des femmes de son entreprise pour la création de produits locaux de qualité. Malgré les succès remportés, Varuna Chinan est déterminée à poursuivre sa mission de faire reconnaître le travail acharné et le talent des femmes dans l'économie locale.