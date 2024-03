Ile Maurice: Astrid Arlove - «La femme est une force de création, de passion, de sensibilité intuitive...»

Entrepreneure principale derrière OBOĒ, une entreprise émergente dans l'hospitalité durable et culturelle située à Péreybère, dans une zone résidentielle, Astrid Arlove, âgée de 31 ans, confie que si son parcours éducatif n'a pas été linéaire, un changement de carrière lui a permis de plonger dans le monde de l'entrepreneuriat et de réaliser ses rêves.

«Mon diplôme universitaire, que j'ai obtenu au Canada, était initialement en psychologie et en relations internationales, ce qui m'a donné l'opportunité de commencer un doctorat en recherche éducative. Mais plus tard, j'ai abandonné la voie du doctorat pour me plonger corps et âme dans l'aventure entrepreneuriale. J'étais assez nomade en tant qu'étudiante, j'ai voyagé seule pendant des mois dans différents pays, et pour subvenir à mes besoins, j'ai travaillé dans des entreprises d'hospitalité : hôtels, maisons d'hôtes, restaurants. Plus tard, j'ai décidé de suivre ma passion et mon coeur ici à l'île Maurice», raconte-t-elle.

Son projet OBOĒ, conçu pour regrouper et inspirer les gens dans un espace libre et inclusif composé d'un coin lecture, d'un café et d'un restaurant, ainsi que de conteneurs transformés en chambres pouvant être réservées pour un séjour, est une création architecturale qui essaie au mieux de sa capacité d'être éco-consciente via, entre autres, la réutilisation des eaux recyclées, le design bioclimatique, la biodiversité, faire pousser à manger, et la reconversion de conteneurs et de materiaux en des espaces de vie.

«L'inspiration m'est venue un soir, alors que j'étais au Japon. Oboē est un mot japonais qui signifie 'mémoire, sens, expérience'. Lorsque je suis revenue à l'île Maurice, j'étais légèrement frustrée de constater que les touristes venaient de si loin et n'étaient pas vraiment en mesure de rencontrer les Mauriciens, de découvrir ce que cette destination a vraiment à offrir au-delà de ses jolies plages. J'ai ainsi voulu offrir à chacun un espace où l'on se sent bien et connecté, et un espace d'inter-échange culturel entre la communauté locale et internationale», confie l'entrepreneure.

Alors qu'elle envisage, en tant que jeune femme professionnelle, de s'engager avec d'autres collaborateurs locaux afin de rapprocher l'hospitalité mauricienne authentique des gens, Astrid Arlove souligne que «pour moi, être une femme signifie être une force de création, de passion, de sensibilité intuitive et d'amour (...) J'aimerais inspirer d'autres femmes à se connecter à leur pouvoir de création pour réussir des choses qui paraissent 'impossibles'. Ce n'est qu'en célébration et en respect de nos différences et de notre complémentarité que nous arriverons à vivre heureux».