Ethiopie: Le ministre des affaires étrangères Taye Atsekeselassie a souligné la nécessité de mener une diplomatie avec sagesse et connaissance.

<strong>Addis Abeba, — : - Le ministre des affaires étrangères, l'ambassadeur Taye Atseke-Silassie, a souligné que la diplomatie doit être menée avec sagesse et connaissance, en tenant compte de la géopolitique mondiale en constante évolution.

Cette remarque a été faite lors d'un programme de rencontre et de discussion avec les dirigeants et le personnel du ministère et des institutions affiliées.

Le ministre a prononcé un discours approfondi qui a abordé un certain nombre de sujets, notamment la composition institutionnelle du ministère, les qualifications et l'expérience de son personnel, ainsi que les politiques et procédures que l'organisation devrait adhérer à l'avenir.

En outre, à la lumière de la géopolitique mondiale en constante évolution, les diplomates devraient déployer de grands efforts pour défendre les intérêts nationaux de l'Éthiopie en se donnant les moyens d'agir dans tous les domaines.

La ministre d'état des affaires étrangères, Birtukan Ayano, a noté que le nouveau ministre des Affaires étrangères apporterait une contribution significative à l'élévation de l'institution à un nouveau sommet compte tenu de ses longues et fructueuses années d'expérience au sein du ministère.

En outre, elle a souligné que chaque membre du personnel devrait faire de son mieux dans son travail.

On rappelle que Taye a récemment été nommé ministre des affaires étrangères.