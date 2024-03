Seychelles: Tourisme durable - 25 étudiants de l'ETH Zurich et de l'Université des Seychelles présentent de nouvelles recherches

Les conclusions d'une étude récente sur la durabilité du tourisme aux Seychelles ont été présentées à diverses entités travaillant dans le secteur et certaines actions devraient être prises sur cette base.

L'étude a été réalisée par trois partenaires, l'ETH Zurich (Université de Zurich), le département du tourisme et l'Université des Seychelles. Vingt-cinq étudiants en master à l'université suisse ont réalisé une étude de cas sur les impacts, les défis et la diversification du tourisme dans la nation insulaire.

S'adressant aux médias, la secrétaire principale au tourisme, Sherin Francis, a expliqué que bon nombre des conclusions de l'étude ne sont pas choquantes mais valident plutôt certaines des choses déjà connues.

"Ils ont identifié un ou deux défis sur lesquels nous devons nous concentrer, comme la manière de gérer nos plages et la façon dont les locaux perçoivent l'industrie du tourisme par rapport aux visiteurs", a-t-elle ajouté.

Mme. Francis a ajouté que ce rapport arrive à un moment très approprié et complète certains des travaux que le ministère effectue déjà, comme par exemple renforcer le contrôle sur les plages.

"Pour nous, ces résultats donnent plus de poids au travail que nous effectuons, par exemple lorsque nous cherchons à diversifier nos produits et à offrir aux touristes plus d'activités, cette recherche nous permettra de prendre davantage d'actions à l'avenir", a déclaré la secrétaire principale.

Les sujets abordés dans la recherche étaient le tourisme balnéaire, l'agrotourisme, le tourisme culturel, l'impact social du tourisme aux Seychelles, les liens entre les hôtels et les agriculteurs, le tourisme d'aventure terrestre et l'outil 2040 d'évaluation du tourisme aux Seychelles.

Parallèlement, certaines des recommandations présentées incluaient la nécessité d'une gestion efficace des plages pour préserver leur beauté naturelle, la compréhension de la perception locale du tourisme et la préservation de l'identité créole seychelloise.

D'autres recommandations incluent la lutte contre la surproduction saisonnière dans l'agriculture locale, ainsi que la lutte contre l'inefficacité de l'utilisation des ressources pour atténuer la pression écologique et favoriser une croissance durable dans le secteur du tourisme.

Le rapport intitulé "Land use in Seychelles - Rethinking the Sustainability of Tourism" a été présenté avec divers secteurs, notamment la Seychelles Hospitality and Tourism Association (SHTA), Sustainability for Seychelles (S4S), l'Université des Seychelles, Citizens Engagement Platform Seychelles (CEPS), la Santé publique et les ministères de l'Agriculture, de la Culture et de l'Environnement.

Il s'agissait de la quatrième d'une série d'études de cas transdisciplinaires réalisées aux Seychelles, un archipel de l'océan Indien occidental, en collaboration avec l'ETH Zurich. Les études antérieures réalisées auparavant portaient sur la gestion et le transport des déchets.