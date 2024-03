Sénégal: Nouveau ministre de l'Economie, des Finances et du Plan - Mamadou Moustapha Bâ est qualité

Technocrate réputé pour sa compétence et son expérience avérée dans le domaine des finances publiques, l'argentier de l'Etat a vu ses attributions renforcées. La fusion du Ministère de l'Economie, du Plan et de la Coopération et celui des Finances et du Budget devrait permettre de revenir à l'ancienne orthodoxie républicaine et d'assurer une meilleure articulation entre les orientations de la politique économique et les priorités/besoins de notre pays.

A la faveur de la formation du gouvernement dirigé par Me Sidiki Kaba, Mamadou Moustapha Bâ a vu ses attributions renforcées. Désormais, il pilote le gigantesque département du Ministère de l'Economie, des Finances et du Plan.

Le nouvel homme fort a fait toute sa carrière au sein de ce Ministère où il a débuté sa carrière au sein de la Direction de la Coopération Economique et Financière (DCEF) où il a successivement occupé divers postes de responsabilités notamment celui de Chargé de programmes (1992-2000), Chef du Bureau Primaire (2001-2006), Directeur-Adjoint (2007-2012) et Directeur Général (2012-2014). En 2014, il est nommé Directeur général du Budget, poste qu'il a occupé jusqu'à sa nomination comme Ministre des Finances et du Budget, le 17 septembre 2022 en remplacement de Abdoulaye Daouda Diallo.

Natif de Nioro du Rip (région de Kaolack), ancien pensionnaire du Prytanée Militaire de Saint Louis (PMS), M. Bâ est ingénieur des travaux de planification, un diplôme obtenu à l'Ecole Nationale d'Economie Appliquée (ENEA) en 1991.

Il a par la suite fait ses humanités à l'Institut de politique et de gestion du développement (Université d'Anvers) avec à la clé un diplôme de politique de développement et un Master en gestion et administration publiques.

Le Ministre de l'Economie, des Finances et du Plan capitalise une solide réputation de technocrate compétent doté d'une riche expérience dans le domaine des finances publiques. C'est d'ailleurs sous son magistère que le budget du Sénégal a atteint le cap des 7 003 milliards de FCFA. Une hausse qu'il faut attribuer à plusieurs facteurs, notamment la reprise de la croissance économique après l'épisode de la Covid-19, et bien sûr l'augmentation des recettes fiscales, la poursuite de la rationalisation des dépenses et la gestion des risques budgétaires.

Répondant aux critiques de de ses contemplateurs lors du vote du budget général , qui lui reprochaient un budget « trop axé sur la dépense publique » et qui ne ferait pas assez pour « réduire les inégalités », il n'a manqué de qualifier le budget 2023 « d'ambitieux et réaliste » affirmant qu'il permettra de « renforcer les bases de l'émergence du Sénégal » avec un accent particulier mis sur des secteurs vitaux tels que l'éducation, la santé, l'agriculture, les infrastructures, la protection sociale, la réduction de la pauvreté et la promotion de l'équité territoriale.

En héritant du Ministère de l'Economie, des Finances et du Plan, cette nomination est perçue aujourd'hui comme une reconnaissance de son travail remarquable en tant qu'argentier de l'Etat. Il prouve également qu'il est un homme clé du dispositif gouvermental et l'un des plus proches collaborateurs du président Macky Sall.