Sénégal: Présidentielle du 24 mars 2024 - Amadou BA, « en paix vers la prospérité partagée »

En se fondant sur les bases et les acquis définis dans le Plan Sénégal Émergent, le candidat de la coalition Benno bokk yakaar (Bby) confie que son programme socio-économique a une seule finalité, celle de la prospérité pour toutes et tous, la prospérité partagée.

Le programme « En paix vers la prospérité partagée » de la coalition au pouvoir depuis 2012 a une source et une destination ultime : la paix véritable pour asseoir une société ancrée dans ses valeurs profondes mais ouverte vers l'avenir. A travers ledit programme, Amadou Ba vise trois objectifs stratégiques articulés à des buts majeurs.

Il s'agit, d'abord, d'accélérer « la transformation structurelle de l'économie et la croissance » pour construire une économie compétitive, inclusive, résiliente et créatrice d'emplois décents avec plus d'un million d'emplois à créer d'ici à 2028 en activant les investissements dans les secteurs clés tels que l'agriculture, l'industrie, les infrastructures et les énergies renouvelables en vue de favoriser une croissance économique soutenue.

Ensuite, le candidat choisi par le président sortant Macky Sall compte également miser sur la richesse humaine, et pour cela, il entend « valoriser le capital humain, assurer la protection sociale et construire le développement durable » en vue de renforcer la résilience des communautés face aux risques de catastrophes.

« Notre programme rencontre les besoins réels exprimés par les Sénégalais et qui concernent la santé et le bien-être, l'emploi et la formation, le cadre de vie, l'accès à l'eau et à l'énergie, l'assainissement, la question migratoire et celle du réchauffement climatique, explique-t-on dans le programme de Amadou Ba.

Le troisième objectif de la coalition Bby est de relever le défi de la paix véritable, « pour une gouvernance et une diplomatie orientées stabilité et sécurité » portée par le leadership d'une administration publique, moderne, transparente et performante.

Les objectifs poursuivis par Amadou Ba et Cie s'appuient sur le socle de la conscience professionnelle, citoyenne et républicaine. Avec comme leitmotiv la transparence, disent-ils, les objectifs couvrent les dimensions de l'État au niveau central comme au niveau des collectivités territoriales, renforcent l'égalité et l'équité de genre et visent comme finalité la paix véritable.

Le candidat de Bby dit que les recommandations issues du dialogue national de 2023 sont analysées et mises en harmonie avec son programme dans l'ensemble de ses composantes en vue de renforcer la stabilité, la qualité du service public, la gestion vertueuse des ressources, la paix, la démocratie et la sécurité, l'État de droit et la protection des droits et libertés, le soutien aux Sénégalais de la diaspora.

Consolider les acquis dans tous les domaines

« Nous nous engageons à consolider les acquis dans tous les domaines, à protéger et promouvoir nos valeurs, à approfondir la démocratie, la défense des libertés individuelles et publiques, l'efficacité de l'administration, de la justice ainsi qu'à engager les réformes qui s'imposent au regard du contexte et de notre progression sur le chemin de l'émergence économique et sociale », dit-on dans la présentation du programme de Amadou Ba.

Au titre de la période 2024-2028, la coalition Bby confie que le coût des projets, programmes et réformes du Sénégal est estimé à 27 182 milliards, dont 14 511 milliards pour le public et une contribution attendue du secteur privé évaluée à 45% du montant global.

Le document rapporte que la répartition du coût global du programme pour 2024-2028 par axe révèle que l'axe 1 concentre 63,5% du montant total de la stratégie et met particulièrement l'accent sur le développement des infrastructures et services énergétiques, l'agriculture, l'industrie les infrastructures et services de transports routiers.

L'axe 2 bénéficie de 25,7% des ressources financières. Il vise l'amélioration du bien- être des populations en renforçant l'éducation et la formation, la santé et la nutrition, l'eau et l'assainissement, l'urbanisme et l'habitat, de même que l'environnement et le développement durable.

L'axe 3 représente 10,8% du coût global. Il met l'accent, entre autres, sur l'amélioration de la performance, la qualité et l'accessibilité du service public, l'équité sociale et territoriale, la justice en plus de la sécurité et de la souveraineté.