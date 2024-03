Congo-Brazzaville: Journée internationale des droits des femmes - Yvette Mbuyi a réitéré ses voeux pour la paix dans l'Est du Congo

L'initiatrice et présidente de la Fondation Éternel est mon berger, Yvette Mbuyi, a estimé que l'heure n'est plus à la tergiversation face à la situation dramatique dans laquelle vit la population des provinces de l'Est de la République démocratique du Congo (RDC) depuis plusieurs décennies.

S'entretenant avec la presse à l'occasion de la Journée du 8 mars dédiée à la défense des droits des femmes, Yvette Mbuyi a rappelé que sa structure, la Fondation Éternel est mon berger (FEMB), oeuvre dans le domaine du social. "Nous avons comme bénéficiaires de nos actions les orphelins, les veuves, les vulnérables et surtout les femmes en général", a-t-elle fait savoir. Relevant la situation que vit la population des provinces de l'Est de la RDC, elle pense que cela accentue la vulnérabilité. "Maintenant, avec cette guerre et toutes ses atrocités imposées à la population vivant dans l'Est du territoire congolais, à chaque fois que nous levons le ton, en montrant les images de ces souffrances à la communauté internationale, les gens sont étonnés", a indiqué la présidente de la FEMB.

Le temps de mettre fin à la guerre

Cette philanthrope pense, en effet, que la paix pour les territoires et la population des provinces de l'Est de la RDC est une exigence et doit être une priorité pour les dirigeants ainsi que tout le peuple congolais. En tant que servante de Dieu, elle estime qu'il faut associer la prière à toutes les autres formes de soutien apporté aux forces armées en vue de mettre fin à cette guerre et ses atrocités contre la population civile. " Pour mettre fin à ces atrocités que subissent nos frères et soeurs de ces provinces, nous réclamons la paix.

Nous saluons l'action des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) qui luttent pour défendre l'intégrité territoriale et l'intengibilité des frontières du pays. Nous saluons également le soutien multiforme de toutes les forces vives du Congo à ces vaillants soldats, ainsi que l'apport de tous les ministres, servantes et serviteurs de Dieu, qui s'adonnent à la prière pour la recouverte de la paix dans toutes les parties du territoire congolais en proie à cette guerre et l'insécurité", a appuyé Yvette Mbuyi, insistant que le moment n'est plus à la tergiversation.

"Nous devons tous regarder dans la même direction en vue de trouver des solutions à cette situation de guerre qui n'a que trop duré, causant ainsi des milliers de morts, d'orphelins, de veufs et veuves, de personnes mutilées et désormais dans la situation de handicap, et créant ainsi des vulnérables dans presque toutes les provinces du pays", a-t-elle souligné.

La tenue noire qu'elle a arborée pour lacirconstance était pour elle signe de deuil que le peuple congolais porte depuis plusieurs décennies. "Nous pensons qu'il est temps d'arrêter ces atrocités et de redonner à cette population meurtrie le sourire qui l'a manqué pendant tout ce temps", a indiqué la présidente et initiatrice de la FEMB.

A cette occasion de la célébration de la Journée mondiale des droits des femmes, a-t-elle appuyé, dit assez! Elle se tient, avec toutes les forces vives du Congo, derrière les dirigeants du pays et les FARDC pour bouter ces forces négatives hors du territoire congolais.