Afrique: Jeux africains d'Accra 2023 - Serge Irenée Samba commente la prestation des pongistes congolais

Le bilan général des pongistes congolais aux Jeux africains d'Accra n'est guère convaincant. Le tennis de table congolais a quitté la capitale ghanéenne sans glaner la moindre médaille, ce qui ne lui était pas arrivé depuis des années. Pour le directeur technique de la Fédération congolaise de tennis de table, Serge Irenée Samba, les conditions dans lesquelles les athlètes sont arrivés au Ghana ont tout gâché.

« En général, le bilan n'est pas satisfaisant par rapport à ce que nous avons l'habitude de produire. Il y a eu beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte dès le départ du pays. Nous sommes arrivés en retard et nous avons écopé des forfaits alors que nous étions susceptibles de passer au premier tour et éventuellement gagner une médaille. Nous sommes arrivés en retard et nous n'avons pu jouer que les doubles », a expliqué Serge Irenée Samba.

Le tennis de table congolais peut toutefois se consoler grâce aux performances en simple de Saheed Idowu. Il a terminé 5e de la compétition puis s'est qualifié pour le tournoi qualificatif aux Jeux Olympiques de Paris qui aura lieu à Kigali, au Rwanda. Les victoires obtenues lors de ses toutes premières rencontres sur un score de 3-0 ont pesé sur la balance.

« Saheed Idowu est actuellement dans le top 10 africain. Avec les victoires qu'il vient d'obtenir aux Jeux africains, il va améliorer son classement continental et mondial . Je suis persuadé qu'il va se qualifier pour les Jeux Olympiques de Paris parce qu'il est régulier dans ses prestations et va battre les adversaires du bas de tableau. Saheed a fini troisième lors de la dernière compétition en Tunisie. On ne peut pas l'en vouloir parce qu'il n'était pas coaché à Accra », a commenté le directeur technique.

%

Selon lui, les dispositions doivent être prises à temps pour garantir les chances de médailles aux athlètes. « Pour les leçons à tirer, il faut que depuis le pays nous soyons prêts à temps, nous devons arriver à temps et avoir le moral au point lors des préparatifs. Il ne faudrait pas attendre les derniers moments pour se poser les questions sur le départ ou non. Et pourtant, les tableaux étaient à notre portée. Il y a eu de fortes chances d'avoir des médailles, mais c'est dommage. C'est l'irréparable pour le moment mais dans un futur proche, il faut que nos autorités prennent les choses à temps et qu'elles nous mettent les moyens pour une bonne compétition pour gagner les médailles », a-t-il suggéré.