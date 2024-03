Sénégal: Bassirou Diomaye Faye, en campagne depuis la prison

Au Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, le candidat du Pastef dissous, est toujours en détention préventive à Dakar au quatrième jour de la campagne électorale.

Alors que Bassirou Diomaye Faye est en détention préventive dans la prison de Cap Manuel à Dakar, les militants du Pastef, le parti d'Ousmane Sonko dissous en juillet 2023, poursuivent la campagne sur le terrainen vue de l'élection présidentielle du 24 mars.

Babacar Ndiaye, militant de la coalition "Diomaye président" à Keur Massar explique "ne pas être découragé" et qu'il votera "pour le projet Pastef".

A Pikine, la campagne bat également son plein, malgré l'absence d'Ousmane Sonko et de Bassirou Diomaye Faye. Depuis quatre jours, des milliers de jeunes militants arpentent les rues pour convaincre de nouveaux électeurs.

Fatou Bintou Sarr, responsable des femmes de la coalition dans la commune de Pikine Nord, garde espoir. "Au contraire, cela nous pousse en avant, assure-t-elle. On pense qu'il doit sortir de prison, mais s'il ne sort pas, on ne va pas attendre. On va continuer à battre campagne, et je pense qu'au soir du 24 mars, la coalition 'Diomaye président' va remporter l'élection."

Un an de détention

A plus de 400 kilomètres de Dakar, à Ziguinchor, fief d'Ousmane Sonko et ville où il assumait les fonctions de maire, les militants de la coalition Diomaye Faye ne sont pas démobilisés. Ils déroulent leur programme de campagne électorale à travers des caravanes et des rencontres.

Le responsable de la coalition à Ziguinchor, Elhadji Saer Faye, également adjoint au maire, compte sur l'engagement des militants. "Certes, il est en prison, mais il y a des gens très engagés qui peuvent piloter le projet et l'emmener à la présidentielle. Après, s'il sort de prison, il pourra se retrouver directement au Palais", explique-t-il.

Le candidat Bassirou Diomaye Faye est incarcéré depuis près d'un an. Il a été placé en détention provisoire pour "diffusion de fausse nouvelle, outrage à magistrat et diffamation envers un corps constitué".