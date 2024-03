Cameroun: L'énergie solaire au secours des ménages dépourvus d'électricité

« Depuis que je suis ici, on a constamment les coupures de courant électrique, actuellement nous sommes à deux jours sans énergie électrique depuis hier soir nous sommes dans le noir », raconte à Voa Afrique, Monique Ngono.

Elle réside au quartier Nkolbisson dans le 7ème arrondissement à proximité de la bretelle qui conduit à l'entrée de l'autoroute reliant Yaoundé à Douala. La mairie a installée des plaques solaires le long de cette bretelle au grand bonheur des riverains.

« Ces plaques solaires nous aident, parfois tu rentres tard du travail et tu trouves qu'il n'y a pas de courant électrique, et c'est grâce à ces plaques que nous sommes éclairés et ça nous aide beaucoup pour éviter les agressions puisque le reflet l'éclairage de ces plaques atteigne l'intérieur de la maison », se réjouit Monique Ngono.

Pauline est une jeune cadre de la poste, elle habite dans le 4ème arrondissement. Ici, les coupures du courant sont fréquentes. Pauline a dû débourser 74.000 francs CFA pour s'offrir deux lampes solaires.

« J'ai visé pour un investissement à long terme, on est dans une logique où les délestages sont fréquents surtout en cette saison pluvieuse, s'il faut acheter une bougie chaque jour, on a le risque des incendies, d'intoxication, j'ai préféré éviter ça , avec deux lampes, c'est suffisamment éclairé dans la maison », explique la jeune cadre de la poste.

A Mfou dans la banlieue de Yaoundé, Salomon Mbarga s'informe à partir d'un poste récepteur rechargeable à l'aide d'une plaque solaire incrustée.

« Nous sommes tout le temps sujet à des coupures de courant en énergie électrique quand c'est coupé, vous ne savez pas quand ça va revenir avec ça on n'a quand l'assurance qu'on peut rester connecté, on peut suivre les informations », témoigne Salomon Mbarga.

Le marché du solaire a maintenant pignon sur rue à Yaoundé. Les lampadaires, projecteurs, ou encore les ampoules solaires sont exposés à proximité des édifices ministériels.

« Pour les plaques solaires, on fait un bilan de puissance d'abord de votre maison et on vous remet un devis, si vous payez on vous remet les plaques, avec tous ses accessoires et on vient faire l'installation », explique Paul Nassiri vendeur à un acheteur venu s'enquérir des prix.

A une échelle plus élevée, des locaux sont promoteurs des structures qui offrent des services sur l'énergie solaire.

« L'énergie solaire peut être accessible à tout le monde à partir de 100.000 francs jusqu'à 300.000 francs CFA, vous pouvez avoir une installation qui vous permet déjà être alimenté avec quelques ampoules et un téléviseur», affirme Darius Sobdjang, promoteur depuis 5 ans.

En ville ajoute-t-il, « les gens ont des forages mais quand il n'y a pas d'énergie, ils sont en manque d'eau avec le système solaire que nous installons ça permet que le client puisse avoir son eau 24h/24h ».

Pour d'autres clients de la zone urbaine, « nous faisons des installations anti-délestage qui prennent le relai dans les maisons soit manuellement ou automatiquement en cas de coupure de courant », mentionne Darius Sobdjang promoteur de New Tech électricité.

En septembre dernier, le gouvernement a inauguré deux grandes centrales solaires d'une capacité cumulée de 30 MW pour alimenter les villes de Guider, dans la région du Nord, et de Maroua dans l'Extrême-nord.