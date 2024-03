Cote d'Ivoire: Fornation/PEJEDEC 3 - 46 véhicules 4X4 remis aux directeurs régionaux du ministère de l'Enseignement technique et à des bénéficiaires

Quarante-six véhicules de type 4X4 double cabine, d’un coût de 1,45 milliard de FCFA, dont 36 destinés aux directeurs régionaux du ministère de l'Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l'Apprentissage et 10 aux équipes des cellules projets des 10 premières régions ayant démarré le Projet Emploi Jeune et Développement des Compétences (PEJEDEC) phase 3, ont été remis le mardi 12 mars 2024. Rapporte le Cicg.

Selon cette source, la remise desdits engins acquis dans le cadre du PEJEDEC 3, a eu lieu au Lycée technique d’Abidjan-Cocody, en présence des ministres Mamadou Touré de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique, N'Guessan Koffi de l'Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l'Apprentissage, du représentant de la Banque mondiale, Waly Wane et du représentant de l’Assemblée des Régions et Districts de Côte d'Ivoire (ARDCI), Philippe Légré.

Tout en précisant que lesdits véhicules sont exclusivement dédiés aux équipes des cellules projets pour le suivi et la supervision des activités dans le cadre du PEJEDEC 3 et du C2D 3 emploi des jeunes, Mamadou Touré a annoncé que des véhicules seront mis à disposition des 23 autres régions et Districts autonomes dans un délai raisonnable.

Selon lui, le PEJEDEC 3, financé par la Banque mondiale, s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Programme Jeunesse du Gouvernement (PJ Gouv) 2023-2025.

Le ministre N'Guessan Koffi, reconnaissant à la Banque mondiale, a expliqué que « la remise de véhicules à chacun des Directeurs régionaux et départementaux, permettra de mieux organiser la communication et la circulation de l’information sur les possibilités offertes par le sous-secteur Enseignement et Formation techniques et professionnels ». À l’en croire, outre l’acquisition de matériels roulants, il est envisagé la réhabilitation de cinq lycées professionnels à hauteur de 13 milliards de FCFA. Il s’agit du Lycée professionnel hôtelier de la Riviera, du Lycée technique et professionnel de San-Pedro, du Lycée professionnel de Jacqueville, du Lycée professionnel d’Abengourou et du Lycée technique et professionnel de Man.

Waly Wane qui a souligné que ces véhicules faciliteront la mobilité et l’efficacité sur le terrain, a salué les efforts du gouvernement et des partenaires impliqués dans ce PEJEDEC3.Au nom de l’ARDCI, Philippe Légré s’est félicité de l’acquisition de ces véhicules qui traduit la volonté du gouvernement en faveur de l’employabilité des jeunes.