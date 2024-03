Maroc: INDH - Plus de 1400 femmes se sont inscrites entre 2021 et 2023 pour bénéficier des services de la plateforme de la jeunesse de Meknès

Meknès — Un total de 1468 femmes se sont inscrites entre 2021 et 2023 pour bénéficier des services de la "Plate-forme de Jeunesse Meknès-Zaytouna", créée par l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH) dans le but de faciliter l'accès aux programmes de l'initiative, notamment au profit des porteurs de projets innovants.

Au sein de cette plateforme, dotée d'équipements et des espaces d'accueil, d'écoute, d'orientation, d'accompagnement et de formation, le Réseau Africain de Développement Durable, une association prestataire de services, est chargée d'accompagner les jeunes au niveau de l'axe leadership des affaires tandis que l'Association "Grande Ismailia" oeuvre à assumer la gestion de la plateforme à travers l'accueil, l'écoute et l'orientation des jeunes.

La Division de l'Action Sociale (DAS) fait état de l'inscriptions de 583 femmes durant la première année de la création de cette plateforme dont les services tournent autour des axes de l'emploi au profit des jeunes, l'entrepreneuriat et l'économie sociale et solidaire. Les années 2022 et 2023 ont connu l'inscription respectivement de 420 et 456 femmes.

Ce programme "Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes" fait partie de la troisième phase de l'INDH. La plateforme de jeunes a été créée pour contribuer à l'amélioration de la situation économique et sociale des populations défavorisées, notamment les jeunes par l'accompagnement à l'emploi, à l'entrepreneuriat ainsi qu'à l'appui aux projets s'inscrivant dans le cadre de l'économie sociale et solidaire.

%

Elle offre des espaces d'accueil, d'écoute et d'orientation, d'accompagnement à l'entrepreneuriat et à l'emploi et de renforcement des compétences.

Des équipes spécialisées dans l'orientation et l'écoute accompagnent les bénéficiaires dans le processus de conception de leurs projets ou dans leur insertion professionnelle.

La plateforme permet aux bénéficiaires de tirer parti du Programme intégré d'appui et de financement des entreprises avec un accès facilité à l'accompagnement et au financement pour les jeunes porteurs de projets et aux très petites et petites entreprises.