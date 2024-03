Ile Maurice: Pension à Rs 13 500 pour tous les plus de 60 ans

Deux annonces principales à l'occasion du message à la nation du Premier ministre, dans le cadre du 56e anniversaire de l'Indépendance et le 32e de la République de Maurice : la pension de vieillesse passe à Rs 13 500 pour tous les plus de 60 ans et 1 785 policiers seront promus pour permettre davantage de recrutements.

Pravind Jugnauth s'est exprimé sur les ondes de la MBC en ce 12 mars 2024 à 20 heures. «Le 1eᣴ janvier, j'avais annoncé que toutes les personnes âgées de plus de 75 ans toucheraient Rs 13 500 et que cette augmentation s'appliquerait à tous rapidement. Aujourd'hui, en ce jour spécial, j'annonce qu'à partir du mois prochain, début avril, tous ceux qui ont plus de 60 ans obtiendront la pension de Rs 13 500», a-t-il affirmé, arguant qu'il faisait ce qu'il disait et travaillait pour cela.

Juste avant, il a donné un coup de griffes à l'opposition, rappelant les pétitions électorales et l'appel au Privy Council, pour qui la hausse de la pension était un «bribe» électoral. «Heureusement que ces contestations ont été rejetées.»

Le Premier ministre a aussi déclaré qu'en fonction du temps de service et de l'ancienneté, il y aura 1 500 nouveaux sergents, 125 inspecteurs et 40 chefs inspecteurs, notamment. «Ceci permettra le recrutement d'encore plus de policiers pour renforcer l'ordre et la paix.»

%

En outre, au début de son message, Pravind Jugnauth a mis l'accent sur les iles éparses. «Notre République s'étale sur 2,3 million km2, englobe Rodrigues, Tromelin, Agaléga et l'archipel des Chagos. C'est une grande richesse et ce n'est pas un hasard si nous avons le support de plusieurs puissances à travers le monde.» Il a donc salué le «coup de main sans précédent de l'Inde pour le développement d'Agaléga qui profitera à tous les habitants et nous permettra de combattre les activités illégales».

Il a réitéré la volonté de Maurice d'aller de l'avant avec un retour aux Chagos «de nos compatriotes et surtout ceux d'origine chagossienne». Il dit avoir relancé son homologue britannique pour terminer les négociations sur ce dossier au plus vite. «56 ans ont passé et il est triste que l'on doive encore combattre pour notre décolonisation complète», alors que le Royaume-Uni ne respecte pas les décisions de la Cour internationale et des Nations unies.

Sinon, Pravind Jugnauth a déclaré que c'était son «premier mandat complet de cinq ans comme Premier ministre» et qu'il avait un sentiment de satisfaction face à ce que son gouvernement a accompli, surtout dans un contexte post-Covid. Il a mentionné les développements habituels, routes, métro, pont etc.

Pour lui, les valeurs fortes sont l'unité, le travail, la discipline et la majorité silencieuse est avec lui.

Il a demandé le soutien de tous pour alléger le problème du changement climatique. Il a également témoigné sa reconnaissance à tous les corps de métier qui bâtissent Maurice, notamment planteurs, pêcheurs, entrepreneurs, éducateurs, fonctionnaires, employés de la construction, du tourisme, ONG, secteur informel, artistes, services essentiels et même les medias.

Il a eu une pensée spéciale pour les familles des jeunes décédés à Arsenal lors du pèlerinage de Maha Shivaratri ainsi que les grands tribuns. «Si nous restons unis et solidaires, ensemble nous allons avancer». «Ansam nou avanse» étant le slogan des célébrations de cette année.