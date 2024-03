Ile Maurice: Découvrir la fabrication d'Altavida

La boisson Altavida, produit par la compagnie Aryze, est la première boisson énergétique conçue à Maurice. Elle a été lancée à la fin février. Nous nous sommes rendus sur les lieux de sa fabrication.

En ce début de semaine, nous allons à Tyack, village dans le sud de l'île. C'est là-bas que se trouve le centre de production de la compagnie Aryze. Cette compagnie, qui portait anciennement le nom de La Trobe, fabrique et distribue une quinzaine de produits sur le marché local, dont le lait Snowy, les jus Nature's Juice et les céréales Krusty, entre autres. Récemment, cette compagnie a élargi sa gamme et a introduit un tout nouveau produit, qui est la boisson énergétique Altavida. C'est la fabrication de cette dernière qui nous intrigue et que nous avons voulu découvrir.

Hugo Lucette, Factory Manager, et Chloé Lai, Communications Manager, nous accueillent dans leurs locaux. Ils nous expliquent que l'investissement dans ce nouveau produit a été conséquent, soit plus de Rs 100 millions, et qu'Altavida est aussi leur premier produit qui se présente sous la forme d'une canette de 250 ml. Dans un premier temps, trois saveurs seront présentées aux clients, à savoir Original, Strawberry & Mint et Melon & Coconut.

Chloé Lai avance que plusieurs études ont été nécessaires avant la fabrication d'Altavida. «Nous avons travaillé trois ans sur ce projet avant d'aller de l'avant avec son lancement», dit-elle. Le centre de production peut tourner 24 heures sur 24, soit à raison de 10 000 canettes par heure ou environ 50 millions par an mais par rapport aux besoins actuels, ce rythme n'est pas encore nécessaire. Aryze espère, dans un deuxième temps, exporter Altavida vers d'autres pays et concevoir également d'autres saveurs.

Qu'est-ce qui différencie Altavida des autres produits énergétiques ? D'abord, c'est un produit conçu chez nous avec le savoirfaire mauricien. Puis, en sus de combiner des ingrédients essentiels tels que la caféine et des vitamines B, elle contient également un ajout particulier : le guarana organique, soit une infusion naturelle, connue comme source d'énergie durable. De plus, Altavida se distingue par son engagement envers une expérience énergétique plus saine en raison de son apport réduit en sucre. C'est à partir de fin mars qu'Altavida sera disponible dans la plupart des grandes surfaces à Maurice et à Rodrigues.

Les canettes vides sont acheminées pour être stérilisées avant leur remplissage.

Avant de pénétrer au coeur de la fabrication d'Altavida, chacun doit remplir une fiche pour indiquer s'il souffre d'une quelconque infection. On nous précise également que les caméras et autres appareils photos sont interdits. Des filets pour couvrir nos cheveux et des chaussons en plastique à enfiler sur nos chaussures nous sont offerts. Tout est fait pour que le lieu ne soit pas contaminé.

Dès la première porte franchie, nous sentons une bouffée de chaleur nous envahir et nous sommes accueillis par des relais de tuyaux et de grandes cuves. «Dans un premier temps, l'eau est traitée et stérilisée à très haute température», explique Hugo Lucette. Puis cette eau est transférée dans une grande cuve où le sucre est ajouté. Le mélange tourne alors à 80 degrés. «Une fois que le sirop de sucre a été obtenu, on peut l'incorporer à la recette. Quand tous les ingrédients ont bien été mélangés, on fait un premier test en laboratoire pour voir si la recette est fidèle. Et une fois le feu vert obtenu, nous pouvons continuer la production.» Nous sommes appelés à franchir une seconde porte où l'air est plus frais. Un bon parfum de sirop nous titille les narines. Altavida «Original» est en pleine production. Sous nos yeux avides, des centaines de canettes défilent sur le tapis roulant. «C'est la partie remplissage des canettes», souligne Hugo Lucette. Toutefois, avant cette étape, un processus important doit être effectué, celui de l'ajout de CO2 au produit. C'est cet ajout qui fait le mélange devenir pétillant. «Pour cela, le produit doit être le plus froid possible. Il doit tourner autour de trois à quatre degrés.»

Elles sont remplies et scellées.

Sur notre droite, des canettes vides attendent d'être remplies. «Les canettes sont ouvertes et elles vont être remplies une à une, mais elles sont au préalable nettoyées et stérilisées.» Ici, tout est mécanisé. Une fois remplies, les canettes sont scellées. Mais le processus n'est pas pour autant terminé. «Il y a un premier test de niveau pour voir si la quantité de liquide contenue dans la canette répond aux normes. Puis les machines vérifient si les canettes sont bien scellées et qu'il n'y a pas de fuite. Les canettes ne répondant pas aux normes sont rejetées.»

Le processus continue avec l'inscription au laser de la date d'expiration, ainsi que le numéro de lot et la date de production. «Les canettes sont alors toujours froides et tournent autour de cinq à six degrés. Il convient de les ramener à la température ambiante à l'aide de projections d'eau tiède pendant une vingtaine de minutes.» Les canettes sont enfin prêtes à être emballées. Elles sont emballées par groupe de 24 dans des films en plastique. Une fois emballées, elles sont prêtes à être acheminées vers les points de vente. Tout ce travail est impressionnant. Et Hugo Lucette précise que «le nettoyage de tous les équipements se fait après chaque production». Tout est précis et réglé. On en sort avec un autre regard sur la canette d'Altavida, qui renferme tant de savoir-faire mauricien.