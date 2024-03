Afrique: Arkab évoque avec le conseiller du président béninois la promotion des relations bilatérales

ALGER — Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab a évoqué, mardi à Alger, avec le conseiller du président du Bénin, Sinde Chekete, les voies et moyens de renforcer la coopération entre les deux pays dans le domaine des hydrocarbures, selon un communiqué du ministère.

Lors d'une rencontre tenue au siège du ministère en présence des cadres centraux, les deux parties se sont félicitées des relations d'amitié étroites entre les deux pays, saluant le développement notable des relations bilatérales.

La rencontre a permis également de mettre l'accent sur la possibilité de consolider la coopération, d'accroitre les échanges entre Sonatrach et Sonelgaz et les sociétés béninoises, notamment dans le domaine des hydrocarbures, la commercialisation des produits pétroliers, la production, le transport, la distribution de l'électricité, la maintenance et la commercialisation des équipements électriques, selon la même source.

Dans ce cadre, M. Arkab a affiché "la disposition de l'Algérie à renforcer et à consolider ses relations tout en accompagnant les pays africains dans les domaines énergétiques à travers les échanges et la formation au niveau des instituts relevant des établissements du secteur outre le développement des compétences et l'échange des expériences et d'expertises".

Pour sa part, le conseiller du président béninois s'est dit satisfait de la qualité des relations unissant son pays et l'Algérie, exprimant la volonté du Bénin de tirer profit de l'expérience algérienne dans plusieurs domaines, l'énergie en particulier.

Le responsable béninois a formulé le souhait de voir "les entreprises algériennes participer aux projets d'investissement au Bénin, notamment dans le domaine énergétique", a conclu le ministère.