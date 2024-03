Algérie: Futsal - Coup d'envoi mercredi du 3e tournoi de la presse sportive à Alger

ALGER — Le coup d'envoi de la 3e édition du tournoi de Futsal de la presse nationale et auquel l'équipe de l'APS prendra part, sera donné, mercredi à 22h00 à la Coupole de l'Office du complexe olympique à Alger, selon le programme établi lundi par le comité d'organisation.

Cette nouvelle édition sera ouverte par un match gala qui opposera des cadres et personnalités sportives nationales et des artistes, avant le premier match du tournoi devant opposer, dans le cadre du groupe A, l'équipe de Canal Algérie (détentrice du trophée), à celle du quotidien Echaab.

Vingt-Quatre (24) équipes représentant différents médias nationaux prendront part à la 3e édition du tournoi de la presse initié par l'Organisation nationale des journalistes sportifs algériens (ONJSA), pour commémorer la Journée mondiale de la liberté de la presse, coïncidant avec le 3 mai de chaque année, et dédié cette année 2024 aux journalistes tombés en martyrs suite aux frappes aériennes et les opérations terrestres des forces d'occupation sionistes, et en mémoire aux journalistes algériens décédés récemment.

Durant le tournoi, chaque équipe sera autorisée à avoir un effectif de douze joueurs au maximum, en plus de trois dirigeants. Le tournoi est ouvert aux journalistes des différents organes de presse, en plus des assimilés (photographe, cameraman,...), en plus d'un consultant (ancien joueur) par les équipes qui le souhaitent.

Le comité d'organisateur constitué par des volontaires s'attèle depuis plusieurs jours, à réunir les meilleures conditions possibles afin d'assurer la réussite de cette nouvelle édition qui sera, encore une fois, un espace de convivialité de rencontre entre les collègues des différents médias.

Programme des rencontres de la 1re journée du tournoi de Futsal:

Mercredi 13 mars 2024:

22h00: Cadres et personnalités sportives - des stars du monde artistique (match gala)

23h00: Canal Algérie - quotidien Echaab (Groupe A)

Jeudi 14 mars 2024:

22h00: DZ Match - El Watania TV (Groupe A)

23h00: EPTV 2 - Quotidien El Fadjr (Groupe B)

00h00: Hayet TV - Al Ikhbariya (Groupe B)

Vendredi 15 mars 2024:

22h00: Echourouk News - Inter News (Groupe C)

23h00: Dzair Tube - Ennahar TV (Groupe C)

00h00: Radio nationale 2 - Al Ayam News (Groupe D)

Samedi 16 mars 2024:

22h00: Algérie Presse Service - Akhbar Al Watan (Groupe D)

23h00: Radio nationale 1 - Centre International de Presse (Groupe E)

00h00: AL24 News - Télévision 9 (Groupe E)

Dimanche 17 mars 2024:

22h00: EPTV 1 - Télévision 4 (Groupe F)

23h00: Koora News - El Heddaf TV (Groupe F).