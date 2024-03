Congo-Brazzaville: Trophée écogarde - Cinq meilleurs projets liés à la dépollution présélectionnés

La directrice exécutive du programme Women's activities awards, Mildred Moukenga, a expliqué l'enjeu du Trophée écogarde, le 12 mars à Brazzaville, au cours d'une conférence de presse. L'initiative qui s'inscrit dans le cadre du mois de la femme vise à promouvoir l'activisme des jeunes femmes en faveur de la dépollution et du changement de comportement.

L'équipe du programme Women's activities awards, qui est à sa septième édition, a présélectionné et accompagné des jeunes femmes autour de la gestion des déchets et l'assainissement. Après des épreuves de terrain sur la sensibilisation et les opérations de dépollution, cinq meilleurs projets ont été retenus. Les promotrices des projets vont se livrer à l'ultime étape du pitch lors d'une soirée prévue le 22 mars. Une seule lauréate sera primée lors de la soirée écogarde.

Selon l'initiatrice du trophée écogarde, Mildred Moukenga, l'ambition du programme est de créer une génération des futurs leaders environnementaux, en y impliquant les jeunes femmes. L'initiative vise aussi à interpeller l'opinion sur le risque sur la santé publique qu'engendre la pollution de l'air, de l'eau et du sol. À travers ce concours, Women's activities awards veut encourager des idées créatives pour aborder les problèmes de pollution, stimuler un changement positif de comportement de la communauté.

Le challenge de la plateforme est de parvenir à la responsabilisation individuelle dans la lutte contre la pollution et l'autonomisation de ces femmes. « La sensibilisation et le recyclage des déchets ménagers constituent un combat qui se fait dans la durée. Ce n'est pas en quelque temps que nous allons réussir à changer les habitudes de la population, cela prendra plus de temps. Nous nous sommes constitués en collectif pour continuer à sensibiliser la population, en insistant sur l'impact de la pollution sur la santé », a assuré Mildred Moukenga.

La réalisation des deux premières étapes du concours a montré l'engagement des candidates à oeuvrer pour la préservation de l'environnement. Divine Ebinda et Samuelle Makoumbou, toutes deux étudiantes, ont présenté leurs idées de projets sur la lutte contre la pollution plastique et le recyclage des déchets. À l'instar de leur camarade Euricas Amboulou, les étudiantes comptent sur le programme Women's activities awards pour matérialiser les idées innovantes.

La directrice exécutive du programme, Mildred Moukenga, espère de son côté mobiliser des partenaires au développement en vue de mieux accompagner ces brillantes jeunes femmes.