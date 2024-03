Congo-Brazzaville: Entrepreneuriat - Des jeunes entrepreneurs édifiés sur la fiscalité

Dans le souci d'informer les jeunes entrepreneurs sur l'ensemble des règles et des lois qui concernent les impôts, un colloque a été organisé le 9 mars à Pointe-Noire, sous l'égide de Fridolin Ongolombia et Christ-Benny Boungou-Kolo, respectivement inspecteur vérificateur et inspecteur des impôts. Cette activité a été couplée à la présentation et dédicace du " Manuel fiscal du créateur d'entreprise au Congo" de Christ-Benny.

Le colloque a été organisé dans le but de mettre à la disposition des jeunes entrepreneurs quelques outils fiscaux pour leur permettre de relever les défis fiscaux, sociaux et juridiques qui se posent à eux. Dans son exposé, l'inspecteur vérificateur, Fridolin Ongolombia, a présenté aux participants les différentes formes juridiques.

D'après lui, la forme la plus facile est l'entreprise individuelle ou établissement qui est moins contraignante et couvre plusieurs autres taxes, notamment lorsque le chiffre d'affaires n'est pas important.

A l'issue des échanges qui ont permis aux jeunes entrepreneurs de dissiper les zones d'ombre en matière de fiscalité, les fiscalistes se sont dits satisfaits. « Nous croyons que les objectifs fixés ont été atteints vu les interventions des participants. Nous organiserons un autre colloque plus grand en septembre pour atteindre un plus grand nombre des entreprieneurs », a annoncé Fridolin Ongolombia.

L'expert fiscaliste appelle les jeunes à plus de courage. « L'environnement n'est pas toujours accessible pour les jeunes entrepreneurs ici aux Congo mais ceux qui s'arment de courage, de persévérance, qui sont mieux organisés, qui savent ce qu'ils veulent, d'où ils viennent et d'où ils vont peuvent toujours avoir un financement pour poursuivre. Je pense qu'avec un accompagnement qu'il faut et le personnel qualifié, les objectifs fixés par ces jeunes entrepreneurs, dans le cadre de leurs entreprises, pourront être atteints », a-t-il assuré.

Parlons de son ouvrage "Manuel fiscal du créateur d'entreprise au Congo", paru en octobre 2013, Christ-Benny Boungou-Kolo a assuré l'assistante que ce guide du créateur d'entreprise a été bien reçu par le public. « Je suis satisfait parce que je n'étais pas connu du public avant mais l'ouvrage a été bien reçu par le public et même par mes collègues fiscalistes », a -t-il laissé entendre.

Cet ouvrage fait la présentation globale des services fiscaux auxquels on doit s'adresser en vue d'obtenir des renseignements, les différents régimes d'imposition, les formes juridiques d'une entreprise, les dates limites de paiement et les multiples exonérations. Il fait la description des différents interlocuteurs qui sont au niveau de la direction générale des impôts ainsi que la présentation du calendrier fiscal qui correspond aux différents types de sociétés. Par ailleurs, Christ-Benny Boungou-Kolo a fait un rectificatif sur la période de paiement des taxes immobilières. En effet, pendant l'édition de l'ouvrage, la période de paiement était fixée du 10 au 20 mars mais des modifications ont été faites au niveau national. Cette taxe est désormais payée le 20 février de chaque année (Page 37).

Notons que ce manuel fiscal est en vente à la Maison de la presse, en face de la mairie centrale de Pointe-Noire, et à la Librairie Les Dépêches de Brazzaville. Après les échanges, Christ-Benny Boungou-Kolo a exprimé sa gratitude à son collègue, l'inspecteur vérificateur Fridolin Ongolombia, pour l'organisation de ce colloque qui annonce un autre grand rendez-vous en septembre prochain.

Les participants ont aussi apprécié l'initiative. « C'est une belle initiative parce que nous avons beaucoup appris et surtout que le thème est très intéressant. Souvent nous sommes confrontés aux questions juridiques et fiscales. Beaucoup de femmes, d'ailleurs, qui veulent bien se lancer ignorent les enjeux et les conséquences. Il est très important de se lancer parce que le risque zéro n'existe pas. Le Congo a besoin des femmes actives. Donc, il faut se lancer comme ont dit les experts, en commençant par un établissement et voir comment l'activité va évoluer », a encouragé Genest Itoua, une jeune entrepreneuse.