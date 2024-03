Congo-Brazzaville: Théâtre - 'Tuez-le-nous ! Le couloir de la mort' bientôt sur les planches

"Tuez-le-nous ! Le couloir de la mort", ouvrage de James Gassongo, compte trois cent-vingt-cinq pages. C'est un livre stupéfiant, émouvant qui, à la fois, fâche et désole par ses pratiques d'un autre âge qui, hélas, hante encore certains esprits obscurs. Ce livre sera adapté au théâtre à Brazzaville (Congo) et Paris (France).

Le livre de James Gassongo parle de beaucoup de choses, de tout ce qu'on vit dans certains milieux. Il n'est pas écrit que pour parler des réalités congolaises, mais aussi d'autres pays. C'est un sujet de société, comme l'explique son auteur. "Tuez-le-nous ! Le couloir de la mort", c'est aussi une grande envie de faire parler les sans-voix, l'envie de faire danser les mots pour décrire la situation vécue ou imaginaire.

C'est ainsi que séduit par son côté satirique, depuis près de six mois, un des éminents réalisateur et metteur en scène congolais, s'est engagé à travailler sur ce livre afin de l'adapter au théâtre. La période choisi est le troisième trimestre de cette année. Dans ce même cadre, le roman "Tuez-le-nous ! Le couloir de la mort" sera joué également en France, courant la fin du troisième trimestre 2024.

Pour le réalisateur et metteur en scène congolais, le théâtre est un style d'expression plus libre moins enfermant ou contraignant que le film ou les séries. Adapté un roman en pièce de théâtre est une forme de réécriture. Le théâtre est plébiscité par certains comme étant un style très vivant qui permet de faire voyager un public à partir du texte d'un auteur visualisé et interprété par un réalisateur et son groupe.

Pour ce roman aussi satirique qui frappe par sa netteté, l'adapter, c'est aussi montrer la contemporanéité de cette oeuvre. C'est lui donner une fulgurance nouvelle, donner à voir sa modernité. C'est surtout une occasion pour rallier de nouveaux lecteurs, de nouveaux spectateurs des tranches d'âge très variés à la cause de l'écrit et de la culture, a-t-il expliqué.

James Gassongo, auteur de ce roman, pense que cette oeuvre romanesque satirique est toujours d'actualité, puisqu'elle aborde de nombreux sujets actuels, par exemple le harcèlement, la dépravation de moeurs, la cupidité, les problèmes climatiques et leurs conséquences, la résilience, la haine et l'obscurantisme, l'incivisme, la corruption et avilissement des moeurs, l'infantilisation et la chosification, l'invite à la médiation, le travail intérieur de l'être... « La grande parenthèse de la vie commence à la naissance.

Avant la naissance, c'est peut-être le néant et, après la vie qui se solde par la mort, c'est pour certains de nouveau le néant. Comme disait un sage du village : « On ne sait d'où l'on vient et où l'on va. » L'homme vit sa parenthèse et disparaît », tel qu'il est écrit à la page 84 de cet ouvrage. A la différence de l'homme qui vit sa parenthèse et disparaît, une belle oeuvre de littérature peut devenir intemporelle, a-t-il pensé.

Un livre révélateur et non dérangeant

« Tuez-le-nous ! est un titre révélateur d'un malaise dans certains milieux, dans certains cercles ; cercle familial ou amical. Le jeune Ekela (personnage principal) qui comme tous les autres vivant sous les tropiques dans des conditions difficiles va connaître une ascension sociale. Malheureusement dans ces conditions, il devient la cible. Tuez-le-nous ! n'est pas donc un titre dérangeant, mais une histoire de quelqu'un qui a reçu et devient la cible », a expliqué l'auteur.

A travers ce roman, « Tuez-le-nous ! Le couloir de la mort », James Gassongo vient d'intégrer le monde restreint de la littérature congolaise. Le destin d'Ekela, misérable au départ comme bon nombre d'anonymes sous les tropiques, nés sous le signe de la paupérisation, va connaître une spectaculaire brillance, par un coup du sort dont personne n'est maître. Paru aux éditions Saint-Honoré en France, cette maison d'édition étant fermée, une forte demande est faite pour la réédition de ce livre dans une autre maison d'édition.

Rappelons que James Gassongo est né en 1966 à Brazzaville en République du Congo. Il est l'auteur des articles : « Rendre efficace la politique de logements sociaux au Congo, pour soulager la population » ; « Pour une politique de logements sociaux à même de répondre aux attentes des populations ».