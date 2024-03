Congo-Brazzaville: Assainissement - Les agents d'Healthy environment redoutent le chômage

Les employés d'Healthy environment, une entreprise congolaise consacrée à la collecte et la transformation des ordures et déchets plastiques, ont tenu le 12 mars à Brazzaville un point de presse pour déplorer certains agissements qui risquent de les envoyer tous au chômage. Ils estiment que leur structure qui « excelle dans son domaine pourrait perdre ses contrats au profit des entreprises étrangères ».

Regroupés au sein du collectif « Non au monopole turc », les agents d'Healthy environment ont lancé un SOS à l'égard des pouvoirs publics qui voudraient octroyer leur marché à une autre société, au moment où ils fournissent un grand travail depuis plusieurs années.

Ce collectif de 138 agents, notamment des jeunes congolais et chefs de famille pour la plupart, a reçu des informations de sa hiérarchie selon lesquelles l'assainissement de la ville de Brazzaville serait confié à une entreprise turque. « Notre entreprise s'est préparée en conséquence. Grâce à la vision et la volonté de notre patron, l'entreprise a acquis du matériel adéquat et nous avons grandi en compétence et en expérience. L'entreprise Healthy environment a déjà fait ses preuves et nous n'avons plus rien à démontrer dans le domaine de l'assainissement. C'est grâce à cette entreprise que nous tous ici arrivons à prendre soins de nos familles respectives », a lancé le collectif.

Il a, en effet, indiqué que le contrat d'Averda est à sa fin mais il est annoncé l'arrivée au Congo d'une entreprise turque spécialisée dans l'assainissement. Cette société, selon le collectif, exige aux autorités congolaises le monopole sur Brazzaville et Pointe-Noire. « Si ce monopole lui est accordé, notre entreprise ne pourra plus continuer à fonctionner correctement. C'est, d'ailleurs, pour cela que notre patron a annoncé la fermeture de la branche assainissement. Nous serons ainsi 138 agents à perdre notre emploi. Nous ne sommes pas contre les Turcs, ils peuvent s'occuper d'une partie de nos capitales mais nous sommes contre le monopole qui pourra nous envoyer au chômage. Une entreprise congolaise peut-elle avoir un monopole en Turquie? Cela est impossible », a déploré ce collectif.

Créée depuis 2012 par le jeune congolais Yvon Kaba, Healthy environment s'est fixé les objectifs, entre autres, de lutter efficacement contre la montée de l'insalubrité ainsi que la prolifération des déchets dans les villes du Congo. Le but visé est de vaincre le mal-être environnemental et apporter des solutions efficaces pour garantir aux Congolais des cités plus vivables, plus propres et salubres. Avec ses partenaires, elle transforme déjà les déchets plastiques et produit des pavés, des paires de sandales...