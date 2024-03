Angola: Un responsable réaffirme la municipalisation des 11 Engagements en faveur de l'enfant

Malanje (Angola) — Le secrétaire exécutif du Conseil National de l'Action Sociale, Ângelo Cambera, a réitéré ce mardi l'engagement de l'Exécutif en faveur de la municipalisation des 11 Engagements au profit des Enfants, en vue de protéger leurs droits et d'assurer leur saine croissance.

A cet effet, le Ministère de l'Action Sociale, de la Famille et de la Promotion de la Femme, à travers le Conseil National de l'Action Sociale, réalise la mise en oeuvre du projet Municipalité Amie des Enfants (MAC), axé sur l'exécution de diverses actions en faveur du bien-être des enfants et de la protection sociale des mineurs.

Intervenant en marge de la rencontre régionale de matérialisation du projet MAC, qu'abrite Malanje, le responsable a rappelé que la municipalité qui réalisera le plus d'actions en matière de protection des enfants sera récompensée et servira de modèle pour les autres.

Parmi les actions à prendre en compte, il a souligné la réduction du taux de paludisme et de malnutrition, de violence, de grossesse et de mariage précoce, entre autres maux qui affectent cette frange sociale, outre l'augmentation du nombre d'enfants dans le système éducatif et d'autres initiatives d'accompagnement de la petite enfance.

Par ailleurs, Angelo Cambera a reconnu les efforts déployés par les administrations municipales pour remplir les 11 engagements en faveur des enfants, à travers la construction d'écoles et d'unités de santé, ainsi que le renforcement des compétences familiales et la lutte contre la violence, notamment la violence sexuelle.

Malgré les limitations financières que connaît le pays, il a dit qu'il était encore possible de mettre en oeuvre de nouvelles actions, c'est pourquoi il a mis les administrations municipales au défi de donner la priorité aux enfants dans les projets sociaux.

A l'occasion, le délégué provincial à la Justice et aux Droits de l'Homme, João de Assunção, a souligné que le processus de mise en oeuvre du MAC constitue une opportunité pour mettre en pratique la loi n° 25/12, du 22 août, sur la protection et le développement intégral de l'enfant.

D'autre part, il a considéré que le MAC représente une opportunité d'aligner les différents projets définis par l'Exécutif, en mettant l'accent sur le Programme Intégré de Développement Local et de Lutte contre la Pauvreté et le Plan Intégré d'Intervention dans les Municipalités (PIIM), afin que les enfants soient pris en compte dans leur phase de planification.

D'une durée de quelques heures, la rencontre a réuni les directeurs provinciaux et les administrateurs municipaux de Malanje et Cuanza-Norte, et avait pour objectif de définir les modalités d'opérationnalisation du projet MAC, en fonction de la réalité de chaque district.

Le MAC apparaît comme une recommandation du VIIIe Forum national de l'enfance, organisé en 2023, dans la capitale du pays.