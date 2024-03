Angola: Cunene - Deux mille tonnes de riz en phase de récolte

Ondjiva (Angola) — Deux mille tonnes de riz sont en phase de récolte dans le projet agro-industriel de Manquete, situé dans la commune de Mocupe, municipalité d'Ombadja, province de Cunene.

C'est ce qu'a informé ce mardi, le directeur de l'exploitation agricole, le lieutenant-colonel Isaías Viegas, en marge d'une visite des députés de la 2e commission de travail de l'Assemblée nationale, soulignant que le processus de récolte est en cours de développement dans une zone de 300 hectares et a commencé le 9 de ce mois.

Il a indiqué que le riz à récolter est destiné aux unités militaires des Forces Armées Angolaises (FAA).

Il a précisé que l'Exécutif a confié la ferme agro-industrielle de Manquete aux agences de défense et de sécurité, pour qu'elles produisent leur propre nourriture et réduisent les importations de produits d'origine végétale.

Dans ce sens, il a dit que l'objectif principal est la production de riz à grande échelle et qu'il réalise deux récoltes par an, avec 700 hectares supplémentaires en champ en phase de maturation.

L'officier a fait savoir que le projet est situé dans une superficie de 10 mille hectares, et compte actuellement 1.100 hectares défrichés, dont 2.500 hectares sont destinés à la culture et le reste à la construction d'infrastructures et de réserves naturelles.

Il a poursuivi que la région disposait de sols fertiles et de ressources en eau provenant du fleuve Cunene, permettant des conditions favorables à la culture du riz à grande échelle et d'autres cultures secondaires.

Il a également indiqué que le projet disposait de quatre champs cultivables irrigués par inondation, à partir des canaux d'irrigation du fleuve Cunene, avec quatre stations de collecte et 21 vannes pour l'irrigation et le drainage de l'eau des champs.

Il a précisé que l'action implique la participation de plus de 79 travailleurs, dont 35 de Carro Agro, 49 de la DSAP, ainsi que huit travailleurs démobilisés qui ont bénéficié d'une formation de base en techniques céréalières.

Lors de la préparation des champs et des semis, il a ajouté que l'entreprise embauche des travailleurs occasionnels qui vivent dans les villages autour du projet.

Le responsable a indiqué que l'entreprise dispose d'une zone industrielle, d'une capacité de production de 120 tonnes par jour, de balances d'une capacité de 50 tonnes, d'une zone de séchage du riz, de deux lignes d'emballage et de couture de sacs et d'un entrepôt pour les produits transformés.

Concernant le domaine social, le projet comprend une zone administrative avec une salle de réunion et quatre bureaux, 37 chambres, quatre résidences de trois chambres, deux cafétérias et cuisines respectives, un centre médical interne, une salle de loisirs, un atelier, des entrepôts d'intrants agricoles, entre autres.

Dans le cadre de la responsabilité sociale, l'unité de production a livré en 2023 une école comprenant six salles de classe pour l'enseignement primaire, un poste de santé à équiper, deux résidences pour enseignants et infirmiers, cinq fontaines et quatre abreuvoirs pour le bétail.