Madagascar: Législatives - Les habitants d'Antsiranana dressent le profil type de leur député

Avec les législatives du 29 mai, la communauté d'Antsiranana a dressé le profil type de son député. Elle demande ainsi un député habile en négociation et rassembleur pour aborder les défis socio-économiques locaux. À l'occasion du carnaval du 8 mars, une vague de solidarité et de détermination a en effet parcouru la région d'Antsiranana, avec la participation de plus de 120 associations de femmes. Ce rassemblement festif pour la Journée internationale des droits de la femme a offert une plateforme pour mettre en avant non seulement la diversité culturelle, mais aussi les enjeux cruciaux auxquels est confrontée la région.

Au cœur des célébrations du 8 mars, un appel poignant a été lancé par les habitants de la ville du Pain de sucre, à travers les membres de différentes associations. Ils ont exprimé un besoin urgent d'une représentation politique en phase avec leurs aspirations. Ils ont souligné l'importance d'un leader capable de comprendre et de communiquer efficacement les besoins de la population auprès des instances nationales.

1 200 représentantes. Cette demande a été réitérée avec force lors de la proposition de la fondatrice de l'Association Diego Miray comme candidate potentielle aux prochaines élections législatives. Cependant, elle a rappelé avec prudence que la cohésion et la solidarité entre les femmes de la région étaient des prérequis cruciaux avant toute action politique.

Les membres ont insisté sur la nécessité d'un député qui puisse agir en tant que médiateur entre la population et les décideurs politiques, capable de comprendre les réalités locales et de défendre les intérêts d'Antsiranana au plus haut niveau de l'État. Parmi ces associations mobilisées, l'Association Tesaka Mindray et l'Association Diego Miray ont particulièrement brillé. Avec plus de 1 200 représentantes, l'Association Tesaka Mindray a impressionné par son engagement, suivi de près par l'Association Diego Miray, qui a attiré près d'un millier de participantes. Ces actions ont touché tous les quartiers d'Antsiranana, laissant une marque significative sur la communauté.