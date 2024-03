Burkina Faso: Boromo - Des prières et des sacrifices pour conjurer les accidents sur la RN1

Boromo : des prières et des sacrifices pour conjurer les accidents sur la RN1

Kantigui a appris que les autorités administratives de la province des Balé ont décidé de prendre à bras-le-corps le phénomène, de plus en plus récurrent, des cas d'accidents sur la Route nationale1 (RN1). En effet, selon ce qui a été rapporté à Kantigui, elles projettent, en accord avec les coutumiers de la localité, d'organiser des prières et de faire des sacrifices pour réduire le nombre d'accidents observés sur ce tronçon. Selon des sources bien introduites, des accidents avec des pertes en vie humaine, des blessés graves et des dégâts matériels importants y sont enregistrés quotidiennement. Il a été dit à Kantigui que ces derniers mois, en empruntant le tronçon, la voie est parsemée de carcasses de véhicules accidentés, de stigmates de chocs d'accidents et de tombes des victimes. Selon un confident de Kantigui, certains conducteurs impliqués dans des accidents ont dit avoir été perturbés ou effrayés par des spectres en forme humaine ou animale quelques secondes avant leurs accidents. Ce serait au vu de ces témoignages, a-t-on soufflé à Kantigui, que plusieurs personnes « avisées » des questions mystiques ont souhaité qu'on y accorde du crédit et implique les coutumiers afin d'apaiser les esprits. Kantigui salue cette initiative locale des acteurs pour des solutions endogènes face à ce phénomène.

Solenzo : des vendeuses de pain sans ristournes depuis plusieurs mois

Kantigui, en séjour à Solenzo, a appris avec désolation que des vendeuses et vendeurs de pain d'une boulangerie de la place et implantée dans la quasi-totalité des localités du pays n'ont pas eu leurs ristournes depuis plusieurs mois. Selon les informations rapportées à Kantigui, les abonnés pour la vente de pain devraient recevoir des ristournes mais les sources de Kantigui affirment que seules quelques personnes en ont bénéficié. L'on a confié à Kantigui, le porte-voix des sans-voix, que ceux qui n'ont pas eu leurs ristournes, malgré plusieurs interpellations, ont porté l'information à la gendarmerie afin de rentrer en possession de leur dû. Un interlocuteur de Kantigui renchérit que son oncle devrait avoir près de 70 000 F CFA mais à chaque fois, on lui dit d'aller et revenir. Kantigui appelle les responsables de la boulangerie qui se sentiront concernés à ouvrir l'œil sur la gestion de l'agence de Solenzo.

Koudougou : un agent de santé se fait arnaquer plus de 3 millions

De retour d'une visite à Réo, Kantigui a marqué un arrêt à Koudougou, la cité du Cavalier rouge, pour se désaltérer. C'est là, dans la buvette, que Kantigui a appris qu'un agent de santé (une dame) s'est fait arnaquer la somme de trois millions deux-cent-mille (3 200 000) F CFA. Des explications, il a été dit à Kantigui qu'un jour, l'agent de santé a reçu un appel d'un individu depuis le Cameroun. L'intéressé lui parle en la nommant sans erreur sur son identité et s'assure si c'est bien elle. Il lui dit qu'il y a des objets d'art arrivés par bateau en son nom au Cameroun. Et, pour lui transférer ces objets, il faut qu'elle envoie 3 200 000 F CFA. Mais, la dame n'avait que 2 millions F CFA dans son compte. Pourtant, elle tenait à récupérer « ses objets ». C'est ainsi qu'elle va emprunter de l'argent à hauteur de 1 200 000 FCFA à une de ses connaissances pour compléter et envoyer au Cameroun. Malheureusement, dès que l'argent a été réceptionné par son correspondant, celui-ci ne sera plus joignable. C'est en ce moment qu'elle a compris que c'était de l'arnaque, mais le forfait avait été commis. Kantigui se souvient bien qu'un cas similaire s'était passé à Pô avec une enseignante qui a failli se suicider. Kantigui déplore ce qui est arrivé à l'agent de santé et profite appeler encore l'ensemble de ses concitoyens à faire attention s'ils veulent éviter des situations similaires.

Dédougou : le CELPAC bientôt doté d'environ 1 200 livres

Kantigui, de passage au Centre de lecture publique et d'animation culturelle (CELPAC) de Dédougou, a eu vent que des bienfaiteurs se préparent à faire un don d'environ 1 200 livres au centre. Ces bienfaiteurs sont entre autres, les Lions clubs Ouagadougou Oasis et Dédougou Grenier, en partenariat avec l'ONG Nouvelle planète et le Cercle Nazi Boni pour l'éducation et la culture. Ce don sera remis au cours d'une cérémonie le samedi 16 mars 2024 à Dédougou. Kantigui, qui ne se fera pas prier pour prendre part à cette cérémonie, se félicite déjà pour ce geste qui contribuera à renouveler la bibliothèque du CELPAC et à aiguiser le goût à la lecture dans un monde dominé par la « génération tête baissée » avec le numérique. Kantigui invite d'autres bonnes volontés à emboîter le pas à ces donateurs afin d'aider le CELPAC à remplir pleinement sa mission.