Algérie: Jeux africains Accra 2023 (natation) - Cinq médailles pour l'Algérie dont trois en or

Accra — La sélection algérienne de natation a remporté mardi cinq médailles (3 or et 2 argent) lors de la quatrième journée de la 13ème édition des Jeux Africains-2023 à Accra, au Ghana (8-23 mars 2024).

Les médailles d'or sont revenues au nageur Djouad Syoud au 400 m quatre nages et au 50 mètres brasse, ainsi qu'au nageur Ardjoun Abdallah au 100 m dos.

Les deux médailles d'argent sont décrochées par Rania Nefsi au 400 m quatre nages féminin et au relais 100 m nage libre x 4 féminin.

A l'issue de la cinquième journée de la compétition, l'Algérie occupe la troisième place avec un total de 65 médailles (18 or, 23 argent et 24 en bronze), derrière le Nigeria qui a pris la deuxième place avec 48 médailles (22 or, 10 argent et 16 en bronze), tandis que l'Egypte mène les épreuves avec 90 médailles (50 or, 20 argent et 20 en bronze).

L'Algérie prend part à la 13ème édition des Jeux africains 2023 d'Accra avec une délégation composée de 299 membres, dont 222 athlètes représentant 18 disciplines, parmi elles quatre sont qualificatives aux Jeux olympiques 2024 de Paris (badminton, tennis, tennis de table et triathlon).