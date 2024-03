Madagascar: Ankadimbahoaka - « Emergence de quartier » lancé par Filatex

Installé dans le quartier depuis des années, « le vivre ensemble » est très important pour le Groupe Filatex.

Apres des échanges avec les habitants du quartier d'Ankadimbahoaka, le Groupe, à travers son programme RSE, a lancé un programme d'amélioration et de désenclavement dudit quartier. Plusieurs actions ont été effectuées, entre autres, l'élargissement des voies d'accès, le pavement des ruelles, installation de pompe publique, curage et amélioration des canaux d'évacuation et mise en place de lampadaires solaires, sont au programme de cette Émergence de quartier. Un tout nouveau terrain de football a été construit.

Les habitants pourront profiter de ces installations fin mars. Les personnes résidant dans ces quartiers enclavés ne souffriront plus de l'insécurité tout comme les risques d'inondations durant les périodes pluviales. Ces nouvelles installations impacteront positivement sur la population au niveau de l'hygiène et de leur santé. En parallèle, le Groupe filatex continue son projet HIMO ou Haute Intensité de Main-d'OEuvre sur les quartiers d'Ankorondrano et d'Ivandry.