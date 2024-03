Sénégal: Cheikh Tidiane Dieye aux populations de Tivaouane - « Le projet politique que je partage avec Sonko et « Diomaye Président » apportera des réponses concrètes aux problèmes »

Le Président de la plateforme Avenir Sénégal Bi Ñu Bëgg, Cheikh Tidiane Dièye, s'est rendu hier, mardi 12 mars, dans le département de Tivaouane. Il a visité les localités de Pambal, Taiba, Darou Khoudoss, Mboro et Diogo. Il a été accueilli partout par de nombreux militants d'Avenir et des Patriotes venus lui exprimer leur adhésion et leur attachement au PROJET. Selon le candidat Dièye, le département de Tivaouane est gorgé de ressources naturelles et possède des potentialités agricoles immenses.

Cependant, sa population reste très pauvre et ne tire pas profit de ces ressources. Il a expliqué ce contraste par le manque de courage et de patriotisme des pouvoirs publics qui a conduit au bradage de ces ressources à des multinationales étrangères, sans retombées réelles sur le développement économique et social des populations. En réponse à ces impairs, il a affirmé que le projet politique qu'il partage avec Ousmane Sonko et la coalition Diomaye Président apportera des réponses concrètes à cette situation. Ces réponses concernent, entre autres : L'évaluation et la renégociation des contrats miniers pour garantir une meilleure part à l'Etat, aux collectivités locales et aux populations ;

une véritable structuration de l'industrie minière pour en faire l'un des leviers de la transformation économique et pays ; l'application effective des principes du contenu local pour un partage plus juste et équitable des richesses minières. Dans le domaine de la production agricole, il a affirmé que cette zone pourrait devenir un hub d'où émergerait des chaînes de valeur agro-industrielles pouvant régler l'épineuse question de la cherté de la vie, mais aussi de l'emploi des jeunes. Ce mercredi 13 mars 2024, il sera dans la région de Diourbel, notamment dans les communes de Ndangalma, Touba Toul, Baba Garage, Bambey, Diourbel et Mbacké.