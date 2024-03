Ile Maurice: Cyclisme - Aurélien de Comarmond doublement médaillé !

La sélection mauricienne de cyclisme poursuit sa moisson de médailles aux 13eᣵ Jeux d'Afrique au Ghana. Hier, Aurélien de Comarmond - déjà médaillé d'argent en moins de 23 ans dans la course sur route dimanche - a décroché deux nouvelles médailles. En effet, dans l'épreuve masculine du criterium, notre compatriote a été médaillé d'argent de sa catégorie, les moins de 23 ans et médaillé de bronze en élite.

Le criterium est une discipline nouvellement inscrite au programme des Jeux d'Afrique. Il consistait à effectuer des sprints intermédiaires tous les six tours et les cinq premiers coureurs récoltaient des points, soit 5 points pour le premier, 4 pour le deuxième, 3 pour le troisième, 2 pour le quatrième et 1 pour le cinquième. Les points étaient doublés pour le sprint final sur la ligne d'arrivée.

L'épreuve masculine se déroulait sur un circuit de 2,8 kilomètres et les 77 participants en lice avaient 30 tours à parcourir, soit 84 kilomètres.

La course s'est déroulée par une chaleur torride. Il faisait 40 degrés, mais néanmoins, les coureurs mauriciens en lice, Aurélien de Comarmond, Alexandre Mayer, Gregory Mayer et Samuel Quevauvilliers, se sont montrés très actifs. Il y a eu beaucoup d'attaques et les représentants de l'Érythrée sans doute revanchards après la course sur route, ont pris les choses en mains.

Deux Érythréens, Nahom Zeray et Merhawi Kudus ont, d'ailleurs, faussé compagnie à leurs adversaires pour prendre les deux premières places sur la ligne.

«On s'attendait à faire une course difficile, surtout avec la chaleur et les ambitions de chacun. Mais quand j'ai gagné le premier sprint intermédiaire, je me suis dit que cela allait probablement être une bonne journée pour moi. C'était une course assez bizarre. À un moment, nous étions un peu piégés. Mais Gregory Mayer et Samuel Quevauvilliers ont fait un gros travail pour réduire l'écart. Ensuite, Alexandre (Mayer) et moi sommes sortis en contre. J'ai pu encore marquer quelques points. Gagner allait être très difficile parce qu'il y avait un Érythréen seul devant. Mais je suis content d'avoir remporté ces médailles pour le pays. Je remercie toute l'équipe qui m'a permis de réaliser ce résultat. Il reste encore trois épreuves et je vais tout donner pour remporter d'autres médailles», a confié Aurélien de Comarmond. S'agissant des filles, elles avaient 20 tours du même circuit à effectuer, soit 56 kilomètres. Les sprints intermédiaires intervenaient tous les quatre tours. Aurélie Halbwachs-Lincoln termine à la quatrième place, alors que Lucie Lagesse a abandonné en cours de route étant malade.