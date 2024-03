Congo-Kinshasa: Elections des sénateurs et gouverneurs - Le Président Tshisekedi met en garde les corrupteurs et les corrompus (ministre de la Justice)

Le Président Félix-Antoine Tshisekedi met en garde, dans le cadre des élections des sénateurs et des gouverneurs, les corrupteurs et les corrompus, a annoncé mardi 12 mars, le ministre de la Justice et Garde des sceaux, Rose Mutombo.

C'était à l'issue de ses échanges, le même mardi à la Cité de l'Union africaine, avec le Président Félix-Antoine Tshisekedi, au sujet du comportement des différents députés provinciaux qui monnayeraient leurs voix auprès des candidats sénateurs et gouverneurs, rapporte une dépêche de la Cellule de la communication présidentielle.

« En sa qualité de garant du bon fonctionnement des institutions, le Chef de l'État a demandé à Mme Mutombo d'échanger avec le procureur général près la Cour de cassation » pour qu'il puisse attirer l'attention des différents procureurs généraux sur tous ces bruits de corruption, indique la dépêche.

« Cela doit s'arrêter. On ne peut pas continuer à accepter une telle corruption à ciel ouvert. Il faut qu'il y ait des sanctions sévères pour tout celui qui sera attrapé en train de monnayer sa voix. Celui qui sera arrêté ne pourra que tirer les conséquences de son comportement », a déclaré Rose Mutombo.

Initialement prévues respectivement pour le 31 mars et le 7 avril 2024, les élections des sénateurs ainsi que celles des gouverneurs et vice-gouverneurs de provinces ont été reportées de trois semaines. Le calendrier remanié, tel que publié par la Commission électorale nationale indépendante (CENI), prévoit la tenue des sénatoriales le 21 avril prochain et le vote des gouverneurs et vice-gouverneurs le 28 du même mois.