Madagascar: 13es Jeux africains - Judo - Natacha Razafindrakalo remporte le bronze des - 48 kg

La jeune judokate de 20 ans finit sur la troisième marche du podium des moins de 48kg hier dans la salle du Gamashi Hall, Accra.

Première journée de compétition de judo et première médaille pour Madagascar. Engagée dans la catégorie des moins de 48 kg, Natacha Emilienne Razafindrakalo s'est emparée du bronze. En finale de la médaille de bronze, elle s'est imposée face à l'Egyptienne, Noura Salem sur un wazari. Elle a dominé son combat et a bénéficié du soutien de tout le public. « J'étais un peu déçue de ma défaite en quarts de finale, mais cette médaille est une consolation. Après les Jeux de la Francophonie et les Jeux des Îles, j'ai beaucoup appris pour le futur. Ces jeux sont d'un niveau supérieur. Face à la Tunisienne, la différence de force est palpable et c'est dans ce domaine que je devrais plus travailler, le physique et l'endurance » a-t-elle expliqué.

D'entrée, elle a battu la Burkinabé, Sanfo Alimata sur ippon avec deux wazari. En quarts de finale, elle a perdu contre la Tunisienne, Oumaima Bedioui. Au repêchage, elle n'a fait qu'une bouchée de la Botswanaise, Botho Babutsi sur ippon également. Natacha ne va pas chômer car directement, elle va enchaîner avec les Championnats de Madagascar. « Il faut que je confirme et garde ma place au championnat national » a continué Natacha. L'autre représentant malgache chez les moins de 60kg hommes, Angelo Yacinthe a été battu d'entrée par le Botswanais, Tumiso Phuthego sur ippon. Le judoka malgache n'était pas au top de sa forme. Ce jour, trois autres judokas entre lice.

%

La plus attendue est Laura Rasoanaivo Razafy chez les moins de 70kg. Championne d'Afrique juniors et séniors, médaillée d'or des Jeux des Îles et des Jeux de la Francophonie, Laura part favorite mais le plateau est relevé avec la présence des judokates maghrébines. Chez les hommes, deux autres judokas montent sur le tatami. Il s'agit de Lova Randrianasolo (-73kg) et Fetra Ranaivoarisoa (-81kg). « L'Union africaine de Judo a relevé le défi avec la participation de plus de 200 judokas représentant 35 pays africains. Le chiffre est très prometteur et encourageant. Cela témoigne sans aucun doute que le judo est en train de progresser considérablement sur tout le continent » a déclaré, Siteny Randrianasoloniaiko, président de l'Union africaine de judo.