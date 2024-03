Ile Maurice: Natation - Deux Mauriciennes en finale hier

Le 12 mars a porté chance à Anishta Teeluck au 100 m dos et à Tessa Ip Hen Cheung au 50 m brasse. Les deux filles se sont qualifiées dans les finales de leurs épreuves respectives. Malheureusement, cela n'a pas été le cas pour Gregory Anodin et Jonathan Chung Yee qui n'ont pu passer le cap des éliminatoires au 50 m brasse.

Il s'agissait de la 3e finale, mardi, pour Anishta Teeluck, après celle du 200 m dos, dimanche et celle du 50 m dos lundi. Engagée dans la 3e série du 100 m dos, elle a pris la 2e place en 1 minute, 05 secondes et 12 centièmes (1 :05.12) derrière la Sud- Africaine Tanya Jonker. Celleci a, par la même occasion, réalisé le meilleur temps des éliminatoires en 1 minute, 3 secondes et 86 centièmes (1 :03.86). À noter qu'avec ses 1 :05.12, Anishta Teeluck a effectué le 5e meilleur temps parmi les 8 qualifiées pour la finale qui s'est déroulée vers 21h 15 (heure de Maurice).

Tessa Ip Hen Cheung a, elle aussi, eu son ticket pour la finale du 50 m brasse féminin qui a eu lieu aux alentours de 22 heures (heure de Maurice), hier. Elle a pris le 2e temps de la 3e série, soit en 34 secondes et 45 centièmes (34 :45). Elle a été devancée par la Sud-Africaine Simone Moll qui, avec un chrono de 31 secondes et 96 centièmes (31 :96) a pulvérisé le record des Jeux d'Afrique sur cette distance. Tessa Ip Hen Cheung a été la 8e et dernière qualifiée pour la finale du 50 m brasse.

Quant aux garçons, ils n'ont pu accéder à la finale du 50 m brasse. Jonathan Chung Yee a nagé en 31 secondes et 36 centièmes (31 :36), soit le 7e temps de la 4e série où il se trouvait et le 22e chrono sur 34 participants. Gregory Anodin a, lui, réalisé 30 secondes et 35 centièmes (30 :35), soit le 5e temps de la 5e et dernière série ainsi que le 12e temps, toutes séries confondues.

Aujourd'hui, seront en action Tessa Ip Hen Cheung au 50m nage libre féminin (dès 14 heures, heure de Maurice) ainsi que Gregory Anodin au 50 m nage libre masculin (dès 14h25, heure de Maurice). Ils seront nos deux seuls représentants au Ghana pour la dernière journée de compétition à Accra.

Pas de podium, lundi, pour Teeluck et Chung Yee

En finale du 200 m brasse, lundi, Jonathan Chung Yee a pris la 8e place dans le temps de 2 minutes, 22 secondes et 92 centièmes (2:22.92). L'épreuve a été remportée par l'Algérien Jaouad Syoud en 2 minutes, 14 secondes et 82 centièmes (2:14.82) devant le Namibien Ronan Wanternaar (2:15.52) et le Sud- Africain Andrew Ross (2:18.20). Anishta Teeluck a également été en finale, lundi, soit celle du 50 m dos. La Mauricienne a pris la 8e place de l'épreuve en 30 secondes et 96 centièmes (30.96). La course a été remportée par la Sud-Africaine Caitlin Ann De Lange (28.76), devant sa compatriote Tayla Jonker (29.00) et la Zambienne Mia Phiri (29.17).

Jonathan Chung Yee sur le plot de départ avant la finale du 200 m brasse lundi.

Ivy Lan Kwet Hian, officielle aux Jeux d'Afrique

Nous avons mentionné le nom des quatre nageurs (Tessa Ip Hen Cheung, Anishta Teeluck, Gregory Anodin et Jonathan Chung Yee) ainsi que de Steve Haupt, l'entraîneur qui les accompagne. Il serait bon d'ajouter aussi celui d'Ivy Lan Kwet Hian. Elle a officié à la compétition de natation - aux Jeux d'Afrique - deux fois en tant que «referee» et deux fois comme «starter». Pour rappel, elle a aussi officié aux Jeux d'Afrique juniors à Côte-d'Or en décembre dernier ainsi qu'à l'Open Water Swim qui a suivi à Mont Choisy.

Ivy Lan Kwet Hian (c. ) a officié deux fois comme «referee» et autant de fois comme «starter» lors de la compétition de natation aux Jeux d'Afrique.

Programme du jour:

50 m crawl dames et messieurs, 200 m 4 nages dames et messieurs, relais 4x100 4 nages dames et messieurs ; finales 800 crawl dames, 1500 crawl hommes.