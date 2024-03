Madagascar: Restauration de forêts - 200 plants de litchis mis en terre par les femmes de Vision Madagascar à Moramanga

Ravagée par les feux en 2012, la forêt sur la parcelle 3R8 à Moramanga est toujours en cours de restauration. 120 hectares ont déjà été reboisés en 2014, mais le groupe ViMa (Vision Madagascar) poursuit ses actions pour relever les défis environnementaux.

Un symbole de résilience et d'espoir. C'est ce que représente aujourd'hui la parcelle 3R8 à Moramanga, où la forêt continue de gagner du terrain, après un incendie dévastateur en 2012. En effet, ce site a été choisi pour une opération de nettoyage et de réaménagement des pare-feux, en honneur de la Journée internationale des femmes, l'année dernière. Pour ses promoteurs, cette initiative incarne l'engagement profond de la communauté et le rôle prépondérant que jouent les femmes dans la préservation de notre patrimoine naturel. Vendredi dernier, les femmes de Vision Madagascar ont renouvelé leur engagement envers une gestion durable de la forêt en plantant 200 jeunes plants de litchis. Cette action représente une détermination à promouvoir la biodiversité et à assurer un avenir vert et fruité pour les générations futures. D'après le groupe, cette initiative vise également à renforcer la résilience de la communauté face aux changements climatiques et aux menaces environnementales.

Lutte sans fin. Dans la bataille contre les feux de forêt et les exploitations illicites, l'initiative menée par ViMa se démarque par son approche inclusive et son engagement envers la durabilité environnementale. Au coeur de cette lutte, les femmes de 2Forêt s'imposent comme des actrices clés, brisant les stéréotypes de genre et prenant les rênes dans des domaines traditionnellement dominés par les hommes. À noter que la majorité des employés de 2Forêt sont des femmes, populations environnantes, des femmes dynamiques avec la volonté d'assurer les métiers d'homme dans la forêt. Depuis 2014, ces acteurs mènent une série d'actions visant à restaurer et à protéger l'environnement.

%

Le premier plant, baptisé « Persévérance » par Zouzar Bouka, fondateur et président d'honneur de Vision Madagascar, symbolise l'engagement indéfectible de la communauté face aux défis environnementaux. Cet acte de plantation ne représentait pas seulement un geste de restauration écologique, mais également un message d'espoir et de renouveau. Certes, l'implication des femmes de la région lors de cette journée de reboisement n'est pas un hasard.

Elles représentent une force dynamique, déterminée à surmonter les barrières traditionnelles et à prendre part activement à la protection de leur environnement. Leur participation souligne l'importance de l'inclusivité dans les efforts de conservation et la nécessité de valoriser le rôle des femmes dans la gestion durable des ressources naturelles. Bref, la parcelle 3R8, transformée et revitalisée grâce à l'effort collectif de la communauté. Elle rappelle à chacun l'importance de la prévention des incendies, de la gestion responsable des terres et de l'engagement envers la reforestation comme moyen de combattre le changement climatique.