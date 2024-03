Madagascar: Orientation scolaire - Un élève sur cinq choisit les séries scientifiques

L'éducation scientifique ne retient pas l'attention qu'elle mérite, du moins aux yeux des élèves et des enseignants des matières scientifiques.

La voie scientifique n'est toujours pas celle choisie par le plus grand nombre d'élèves à Madagascar. Dans les faits, les candidats inscrits chaque année dans les séries scientifiques sont toujours minoritaires par rapport au nombre de candidats des séries littéraires. En 2023, sur 215 630 candidats inscrits au baccalauréat sur l'ensemble du pays, 151 904, soit environ 70%, sont en séries littéraires, tandis que le nombre de candidats inscrits en séries scientifiques est de 43 337, soit environ 20%. Le reste étant réparti dans les autres séries, notamment la série OSE (Organisation-Société-Économie) et les séries techniques.

5%. Les séries techniques et technologiques sont encore moins visibles dans le système scolaire à Madagascar. Au baccalauréat 2023, un peu moins de 11 000 candidats étaient inscrits dans les séries techniques, soit environ 5%. Tel est également le pourcentage moyen des candidats en séries techniques observé sur plusieurs sessions consécutives du baccalauréat.

Le fait n'est pas nouveau. Dès la classe de seconde, année où le choix doit être fixé, et où les équipes pédagogiques tranchent pour placer un élève en série littéraire ou scientifique, il est quasiment « trop tard » pour l'élève. « Ce choix et cette orientation sont déjà le résultat du parcours scolaire de l'élève durant toute sa scolarité », explique un conseiller d'orientation dans un établissement scolaire privé de la capitale. « Or, c'est beaucoup plus tôt qu'il faut intervenir, autrement dit, fournir à l'élève tous les éléments nécessaires pour permettre un choix éclairé, pour susciter des vocations et pour faciliter les orientations futures, quelle que soit la voie dans laquelle l'élève s'engagera par la suite ».

%

Adéquation. A l'heure où la science et la technologie prennent de plus en plus de place dans l'évolution de la société, du milieu économique et professionnel, ouvrir davantage la voie aux élèves vers les branches scientifiques est une option incontournable. Le renforcement de l'éducation scientifique et une meilleure prise en compte du concept dans le système scolaire, sont aux yeux des professionnels de l'éducation scientifique, un passage obligé afin de parvenir à une réelle adéquation entre l'enseignement et la formation, d'une part, et les réalités du milieu professionnel de l'autre.