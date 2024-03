Madagascar: 50e anniversaire des Orchidées Blanches - Sensibilisation renforcée sur la déficience intellectuelle

Le centre médico-éducatif Les Orchidées Blanches organise des sensibilisations au handicap intellectuel à destination du grand public. Plusieurs évènements sont programmés à cet effet jusqu'en décembre à l'occasion de son cinquantenaire.

Les actions menées par le Centre médico-éducatif (CME) Les Orchidées Blanches pour célébrer ses 50 ans d'actions et d'engagements en faveur des personnes vivant avec un handicap, se poursuivent. Le 28 février dernier, une journée d'information marquée par une exposition et un exposé sur la déficience intellectuelle et le CME en question a eu lieu à la FJKM Ambohitrarahaba. Un atelier d'échange et d'animation autour des différents profils associés à une déficience intellectuelle notamment la trisomie, le trouble du spectre de l'autisme, la paralysie cérébrale et les troubles neurologiques a aussi été programmé à l'occasion. 450 personnes environ étaient présentes avec la psychologue Lisy Ratsifandrihamanana.

Le 2 mars dernier, pas moins de 150 personnes ont répondu à l'appel du CME pour assister à la journée de solidarité qui s'est tenue au Club Olympique de Tananarive (COT) Ilafy. Une rencontre sportive entre parents et éducateurs avec des animations culturelles (danse, zumba) a eu lieu sur place ainsi que le traditionnel « nofon-kena mitam-pihavanana ». Mais avant cet évènement à Ilafy, les parents ainsi que les élèves auprès du CME ont effectué une sensibilisation sur la déficience intellectuelle au marché d'Analamahitsy. Les 19 et 21 mars prochains, ce Centre organisera encore une « journée de la Différence » au CDA Andohatapenaka et à l'université d'Antananarivo.

Inclusion. Le Centre médico-éducatif Les Orchidées Blanches organise tous les ans une manifestation dénommée « vivre ensemble » qui en sera à sa 34e édition cette année. Elle aura lieu le 6 juin avec la participation des écoles publiques et des centres spécialisés. Il s'agit en effet d'un évènement qui permet de faire valoir l'égalité entre les enfants en situation de handicap et les enfants dits « normaux ». C'est un évènement qui vise à sensibiliser la société sur l'inclusion sociale des enfants souffrant de handicap et souvent marginalisés. Plusieurs activités sont déjà organisées par le centre avec ses partenaires pour que les élèves ne se sentent pas lésés. A l'exemple de celle-ci, la participation des élèves aux activités de la ferme par le biais d'un partenariat avec la fondation Axian à travers la mise en place d'un poulailler et des jardins potagers.