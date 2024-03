Madagascar: Banque mondiale - Coopération renforcée dans les énergies renouvelables

La coopération entre l'État malgache et la Banque mondiale dans le domaine de l'énergie prend de l'ampleur, avec un accent particulier sur le développement des énergies renouvelables. Lors d'une réunion qui s'est tenue hier à Ampandrianomby, le ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures, Olivier Jean-Baptiste, a rencontré une délégation de la Banque mondiale dirigée par Atou Seck, représentant résident de l'institution à Madagascar et en Afrique de l'Est et australe.

Au cœur des discussions se trouvaient la mise en oeuvre des grands projets liés aux énergies renouvelables. Les deux parties ont également examiné l'évaluation et l'avancement des projets en cours ainsi que ceux à venir. Une stratégie visant à améliorer les projets énergétiques, en particulier dans le domaine de l'hydroélectricité, est déjà en place, notamment pour des projets tels que Volobe Amont, DECIM (Projet de Connectivité Numérique et Energétique pour l'Inclusion à Madagascar) et Mini-Grid pour les zones rurales. Les dirigeants et les partenaires de développement s'efforcent d'obtenir des résultats tangibles dans la mise en oeuvre de ces initiatives.

Le ministre Olivier Jean-Baptiste a souligné que le secteur de l'énergie est un pilier du développement et qu'il est indispensable à la réalisation d'autres grands projets. Cette collaboration renforcée entre l'État malgache et la Banque mondiale marque une avancée significative vers un avenir énergétique plus durable pour Madagascar.