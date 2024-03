Madagascar: Fianarantsoa - « Fianar Reggae Festival », une programmation régionale

Le « Fianar Reggae Festival » vient de lever le voile sur sa programmation du 29 au 31 mars à Fianarantsoa. Trois jours dédiés à ce genre musical né sur une autre île à 14 000 kilomètres, la Jamaïque. Après un stand-by durant la crise sanitaire mondiale, puis une reprise louable malgré un secteur de l'évènementiel presque K.O, ce festival ouvre la saison des festivals majeurs de 2024 dans le pays.

Unique événement d'envergure régional consacré au reggae dans la Grande Île. Le plateau musical propose donc des habitués, comme Mashmanjaka, Wubani Spirit qui vient de Mayotte, Eka Zaho, Reggasy grâce à qui cet évènement a vu le jour... Il y a aussi des révélations, à mentionner particulièrement 6Watt et sa musique lumineuse et textuelle. En tout, 11 formations vont s'aligner sur la scène de l'Alliance française locale située sur la rue Verdun dans le quartier de Tsianolondroa en plein centre-ville de Fianarantsoa.

Deux artistes viennent des îles sœurs dont Jah Fazon. La reprise laisse maintenant place à la quête de la vitesse de croisière pour « Fianar Reggae Festival », d'autant que le public a toujours répondu présent. Le 29 mars, place donc à « Ital Tunes Sound System » à partir de 18 h. Avec les manieurs de platines Grazah et Dj Veveh, ambiance urbaine comme dans les rues de Kingston. Ensuite, les 30 et 31 mars, monteront pour la première phase, Lehilah Joby, Kheman, Jah Fazon (Île Maurcie), Mashmanjaka et Reggasy. Le lendemain, place à Ghettah, 6Watt, Wubani Spirit, Eka Zaho, Jah Roots et Malagasy Revolution. De quoi satisfaire les puristes et les amateurs de nouveaux styles, comme le ragga, le dancehall et d'autres encore.