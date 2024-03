Congo-Brazzaville: Action humanitaire - Des milliers de sinistrés soulagés

Dans la période du 5 au 12 mars, près de cinq cent mille victimes des inondations et autres catastrophes naturelles pour plus de dix mille ménages, dans les départements du Pool, de la Cuvette, des Plateaux, de la Cuvette Ouest et de la Sangha ont reçu l'assistance humanitaire.

En une semaine ou presque, la ministre des Affaires sociales, de la Solidarité et de l'Action humanitaire, Irène Marie-Cécile Mboukou-Kimbatsa, est allée au chevet des sinistrés dans cinq départements du pays. Dans sa gibecière, des vivres et non vivres : fournitures scolaires, kits de construction, médicaments, matériel nautique, entre autres. « Au stade actuel de notre intervention, le gouvernement et ses partenaires apportent de l'aide humanitaire aux sinistrés en vue de préserver leur vie et soulager tant soit peu leur souffrance », a-t-elle expliqué.

Ainsi, dans la sous-préfecture de Mbomo, département de la Cuvette Ouest, 50 des 290 personnes ayant perdu leurs toits à cause de la tempête ont reçu des lots importants de kits de construction en dehors des vivres et non vivres. « L'aide que nous recevons aujourd'hui nous redonne de l'espoir car jusque-là; nous ne savions pas à quel saint se vouer », a indiqué Judith Akeke, bénéficiaire sous-logée qui va devoir réhabiliter son habitation. Il convient de souligner qu'à Mbomo, les affres de la tempête s'étaient ajoutées au conflit homme-éléphant qui y cause des dégâts également. A Etoumbi, le rituel a été le même avec 107 ménages de 392 personnes victimes des inondations comme bénéficiaires de l'assistance humanitaire.

Sangha

Il y a eu 6506 victimes des inondations et 2032 victimes des incendies dans le département de la Sangha. Sa capitale Ouesso a affiché 1627 sinistrés pour 331 ménages. Ceux de Kabo et de Pikounda en allongent la liste. Par ailleurs, sur l'axe terrestre du district de Mokeko, à 62 km de Ouesso, se trouve le village Ngombé où la ministre Irène Marie-Cécile Mboukou-Kimbatsa a mis le cap après avoir servi les sinistrés du chef-lieu. Ngombé, une cité ouvrière servant de base à la Société industrielle de foresterie de Ouesso. L'incendie y a fait plus de dégâts, réduisant en cendres nombre d'habitations. Les kits de construction et des fournitures scolaires ont soulagé les sans-abris et les élèves en dehors des vivres qu'ils ont également reçus.

Ailleurs

Avant de fouler le sol des départements de la Cuvette Ouest et de la Sangha, la ministre des Affaires sociales, de la Solidarité et de l'Action humanitaire est passée par Ngabé, dans le Pool, où 2 238 sinistrés pour 451 ménages ont été assistés, puis, dans la Cuvette, notamment à Tchikapika. Là, il y a eu 1364 bénéficiaires de l'aide humanitaire pour 311 ménages. Ensuite, dans le département des Plateaux, Mpouya avec 4 450 sinistrés pour 888 ménages tout comme Makotimpoko qui à lui seul a totalisé 29 619 victimes d'inondations pour 5 889 ménages ayant reçu assistance du gouvernement et ses partenaires. Ollombo, avec 1195 sinistrés pour 296 ménages, élargit la liste des bénéficiaires.

« L'aide apportée n'est pas la dernière phase de notre intervention. La prochaine pour laquelle nous souhaitons mobiliser les ressources est le relèvement dont la mise en oeuvre nécessite un peu plus de temps », selon la ministre Irène Marie-Cécile Mboukou-Kimbatsa.

Cap sur le Sud

Après avoir apporté l'assistance humanitaire dans la zone septentrionale du pays, la ministre Irène Marie-Cécile Mboukou-Kimbatsa mettra le cap, très prochainement, sur les départements de la zone méridionale, notamment la Bouenza, le Niari, la Lékoumou, Pointe-Noire et le Kouilou. Dans ces départements, en effet, il y a eu des cas d'inondations, de tempêtes et autres catastrophes naturelles.