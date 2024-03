Congo-Brazzaville: Un permis d'exploitation à Conkouati-Douli interpelle la ministre Arlette Soudan-Nonault

La ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, Arlette Soudan-Nonault, a échangé, le 11 mars à Brazzaville, avec Claire Bodonyi, ambassadeur de France en République du Congo ainsi qu'avec Giacomo Durazzo, ambassadeur de l'Union européenne (UE), au sujet de l'aire protégée Conkouati-Douli ainsi que sur les notions de souveraineté d'un Etat dans le cadre de la protection de ses forêts.

« Nous avons évoqué un sujet délicat concernant le parc Conkouati-Douli. Un décret pris récemment nous a amenés à nous interroger sur un permis d'exploration qui avait été donné dans ce parc au milieu d'une zone réservée. L'équipe Europe et particulièrement la France, dans le cadre de la participation de l'Agence française de développement, a accompagné les engagements du Congo dans sa volonté de protéger ses forêts.

De voir comment s'articule la définition d'une aire protégée et l'acceptation des données d'exploration d'une aire protégée; ce qui d'emblée n'est pas exactement la définition d'une aire protégée, donc nous allons voir comment avec les autorités congolaises, nous pouvons à la fois ménager les obligations de développement d'un pays, que personne ne conteste dans son droit souverain et également respecter des engagements pris par ailleurs et sur lesquels les bailleurs se sont prononcés au premier titre desquels l'Agence française de développement qui à la dernière Cop a fait une annonce à plusieurs dizaines de millions d'euros de soutien », a indiqué Claire Bodonyi, diplomate française.

Un sujet difficile...

« Ce sont donc des arbitrages délicats, des sujets difficiles et essentiels sur lesquels nous avons longuement échangé. Ces échanges vont devoir continuer puisque la solution n'a pas encore été identifiée. Mais encore une fois, que ce soit en équipe France ou en équipe Europe, nous sommes encore là pour travailler avec les partenaires congolais pour trouver des solutions assez différentes à ces problématiques », a commenté l'ambassadeur de France en République du Congo.

Au cours de l'audience, a signifié la diplomate française aux journalistes, la ministre a fait une présentation sur l'ambition, la mission et l'organisation du ministère. Une présentation qui, selon elle, a mis à jour un certain nombre de manquements et de besoins de formation, d'éducation, de structuration et de définition de stratégies.

« Nous sommes venus en tant que partenaires associés de longues dates de ce ministère absolument transversale et essentiel dans les problématiques que traverse notre planète. Il était important de pouvoir l'écouter en équipe avec l'ambassadeur de l'UE pour savoir comment nous pouvons intervenir en fonction des besoins de notre partenaire », a conclu Claire Bodonyi.