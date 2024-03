Maroc: Rihab Ouhliss, une femme inspirante dans l'univers du coworking

Rabat — Au coeur de Rabat, un nouveau lieu hybride a ouvert ses portes : "Work Studio". Ce café artistique, premier du genre dans la ville, allie un espace de coworking à une galerie d'art. Sa fondatrice, Rihab Ouhliss, jeune femme dynamique et ambitieuse, est de retour au Maroc après 14 années passées en France.

Diplômée en marketing digital et e-commerce, Rihab a toujours eu l'esprit d'entreprise. C'est pendant le confinement qu'elle a eu l'idée de créer "Work Studio". Inspirée par les anti-cafés parisiens, elle a souhaité créer un lieu de travail convivial et inspirant pour les télétravailleurs, les freelancers et les entrepreneurs.

Concept russe, les anti-cafés est un lieu de travail en journée et un coin de réseau en soirée, une atmosphère qui combine professionnel et convivialité d'un café. "C'est de là que l'idée de monter ce projet est apparue", s'est-elle exprimée dans une interview à la MAP, sourire sur les lèvres et humeur au top.

"L'idée est née pendant le Covid. Confinée chez mes parents au Maroc, je décide de créer un site e-commerce pour la vente de tapis, une tribune où j'ai eu l'occasion de côtoyer les artisans et les nouveaux créateurs", se rappelle Mme Ouhliss.

Situé dans le quartier Hassan, "Work Studio" est un espace chaleureux et lumineux. Un coin café offre un cadre relaxant pour se détendre ou échanger entre coworkers. L'espace de coworking est modulable et peut accueillir des réunions, des ateliers et des événements.

"Le choix de la ville de Rabat est raisonnable. C'est ma ville natale mais aussi une capitale plurielle et d'une diversité culturelle à bien des égards. C'est aussi une façon de montrer que Rabat dispose de nouveaux concepts qui peuvent naitre", a-t-elle expliqué.

Selon elle, le besoin de créer cette dynamique culturelle, a fait que j'ai choisi le quartier Hassan, situé au coeur de la ville, proche des lieux culturels, des transports pour ceux qui habitent Salé, Témara ou encore Agdal.

"Work Studio", dont elle est l'associée unique, est un lieu de travail, d'art et de convivialité, un espace culturel et de création. Le lieu est composé d'un coin de travail pour les petites et grandes réunions et un lieu de connexion, de partage, et de rendez-vous. Chaque espace obéit à un tarif fixé, le dénominateur commun étant un Café et un thé à volonté. "Espace 100% de Coworking et de multi-activités, mon projet n'existait même pas sur la nomenclature des activités administratives. Ceci dit que j'ai ouvert la porte à tous les jeunes désirant faire de même dans d'autres quartiers", s'est-elle réjouit.

Mais "Work Studio" est plus qu'un simple espace de travail. C'est aussi un lieu de création et d'expression artistique. La galerie d'art expose les oeuvres d'artistes locaux et organise des vernissages et des rencontres.

"Je suis animée de cette forte volonté de valoriser, même à ma façon, les métiers de mains et de créativité. L'espace art de ce Café cherche à promouvoir un partenariat entre créateurs et artisans et booster le réseautage entre cette communauté d'artistes", a-t-elle soutenu.

Rihab Ouhliss est convaincue que son projet peut inspirer d'autres femmes entrepreneures. Elle encourage les jeunes femmes à oser et à surmonter les obstacles pour réaliser leurs rêves.

Son parcours est un exemple de réussite et de persévérance. De retour au Maroc, elle a su mettre ses compétences et son dynamisme au service d'un projet innovant et inclusif. "Work Studio" est une véritable oasis de créativité et d'inspiration qui contribuera sans aucun doute à l'émancipation des femmes et au développement de la scène artistique à Rabat.

"Avec toute humilité, mon parcours professionnel est, à mon simple avis, un bon exemple à suivre porteur d'espoir et surtout d'encouragement. N'importe quelle jeune femme qui caresse l'idée d'entreprendre, doit impérativement oser et surmonter les difficultés administratives, financières et les préjugés de la société", a-t-elle fermement plaidé.

Et d'ajouter que son projet participe à changer les mentalités, à donner envie d'expérimenter et d'innover. La femme marocaine dispose de toutes les qualités et les compétences pour réussir ses projets, juste il faut percer, se mobiliser et avoir confiance en soi. En s'armant de ces maitre-mots, ces initiatives deviendraient une pratique courante dans la société marocaine.

Interrogée sur le statut actuel de la femme au Maroc, Mme Rihab fait état d'un double constat : une progression lente et des disparités entre les femmes urbaines et rurales.

En milieu urbain, les femmes se battent pour leurs droits et s'appuient sur leurs capacités intellectuelles. En revanche, les femmes rurales, souvent analphabètes, luttent encore contre les tabous de la société.

Mme Rihab nuance son propos en soulignant que cette réalité concerne principalement les grandes villes et non les zones rurales, rappelant que le Maroc est un pays en mouvement et que les jeunes femmes, urbaines comme rurales, ont toute leur place dans son développement.