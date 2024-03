Afrique: Adhésion à la Chambre africaine de commerce et de services des entrepreneurs subsahariens de l'ASLEM

Des entrepreneurs subsahariens, lauréats des écoles et universités marocaines, ont adhéré à la Chambre africaine de commerce et de services (CACS) lors d'une rencontre tenue récemment à Casablanca.

« Votre présence renforce notre engagement collectif, envers le développement économique et la croissance mutuelle », a déclaré le président de la Chambre africaine de commerce et de services (CACS), Faouzi Abdelmounaim, en s'adressant à ces derniers.

En intégrant la Chambre africaine de commerce et de services, « vous devenez un acteur clé dans notre mission commune de stimuler l'innovation, d'encourager les collaborations fructueuses et de favoriser un environnement propice aux affaires», a-t-il indiqué dans son allocution de bienvenue.

Bénéficier de la possibilité de participer à des initiatives stratégiques et de l'opportunité de tisser des liens solides avec d'autres leaders du monde de l'entrepreneuriat

Concrètement, « vous bénéficierez d'un accès privilégié à nos événements exclusifs, de la possibilité de participer à des initiatives stratégiques et de l'opportunité de tisser des liens solides avec d'autres leaders du monde de l'entrepreneuriat », a expliqué le président du CACS.

Il a, par la suite, invité les nouveaux membres à explorer toutes les possibilités offertes par la Chambre africaine de commerce et de services et à participer activement à ses activités, affirmant qu'« ensemble, nous pourrons renforcer nos initiatives respectives et contribuer, de manière significative, à la croissance économique de notre communauté ».

Faire de nos belles institutions, un pont et un hub à destination des économies africaines

Prenant à son tour la parole, le président de l'Association des lauréats étrangers au Maroc (ASLEM), Doucouré Makan, a d'abord exprimé sa reconnaissance à la Chambre africaine et à son président « pour leur détermination et volonté de s'inscrire dans le long terme pour la promotion de l'entrepreneuriat en Afrique. Et de faire de nos belles institutions, un pont et un hub à destination des économies africaines dans leur totalité ».

Par la suite, il a affirmé que « nous nous sommes mobilisés ici pour porter un message fort : Nous, les chefs d'entreprise subsahariens, voulons adhérer à un réseau d'affaire marocain et international capable de promouvoir et de développer nos projets commerciaux liant le Maroc et nos pays respectifs ».

S'adressant à la trentaine d'entrepreneurs de divers secteurs qui l'accompagnent, ce dernier a indiqué que « par cette action, les entrepreneurs subsahariennes deviennent membres invités de la Chambre africaine de commerce et de services. Il s'agit d'un statut particulier qui nous permettra d'accéder et de participer à tous les évènements organisés par la Chambre africaine ».

Concrètement, a-t-il expliqué, « nous bénéficierons du réseau de la Chambre africaine, de la mise en relation, BtoB Business, de la participation au sein des Commissions thématiques : formation et capital humain, financement, santé, culture, entrepreneuriat et nouvelles technologies ».

S'inscrivant dans le cadre d'une convention de partenariat signée en novembre 2021 entre l'ASLEM et la Chambre africaine, sous le parrainage de l'ambassadeur-directeur général de l'Agence marocaine de coopération internationale (AMCI), S. E. M. Mohamed Methqal, cette rencontre s'est ouverte par un panel de discussion sur le thème « L'entrepreneuriat en Afrique : Innover, entreprendre, prospérer ».

Animé par Jamal Belahrach (CEO de DEO Conseil), Mounir Ferram (président de la Commission Formation et capital humain de la CACS), Mouad Elharrami (AMCI), Ghisse Ontsira (doctorant, entrepreneur, conférencier et public speaker) et Gueck Beyeth (fondateur et manager du cabinet Axis Coach), ce panel s'était fixé comme objectif de « nous enrichir d'idées et de réflexions qui seront de véritables leviers à l'épanouissement de l'acte d'entreprendre et de prendre et de générer de la valeur, comme l'a relevé Faouzi Abdelmounaim assurant à cette occasion que la Chambre de commerce est un réseau dynamique où les idées s'échangent, les opportunités émergent et les succès se partagent.

Il est important de noter que cette rencontre a été organisée par la CACS dont la vocation est de tisser des liens d'affaires entre nos membres et d'ériger des ponts commerciaux entre le Maroc et leurs différents pays d'origine, en partenariat avec l'AMCI et l'ASLEM.

Et que d'autres rencontres sur les thématiques variées dans d'autres villes marocaines, seront co-organisées avec la Chambre africaine au profit des entrepreneurs subsahariens pour les doter d'outils et astuces de maîtrise du marché marocain et le développement, au niveau continental, de leur offre de produits et services, a annoncé le président de l'ASLEM.

A souligner que les missions les plus importantes de la Chambre africaine consistent à promouvoir les relations commerciales et industrielles entre les acteurs économiques marocains et ceux des autres pays africains; favoriser l'implantation et le développement des entreprises marocaines dans les autres pays africains, et inversement ; renforcer la compétitivité des entreprises, membres de la CACS, à travers la formation, le renforcement capacitaire, le conseil, l'incubation et l'accélération des start-up ainsi que développer le potentiel international des entreprises africaines en général, et marocaines en particulier, rappelle-t-on.