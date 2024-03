Afrique: Du producteur au consommateur - Les prix sont réellement bas mais pas partout

Pas de grande différence entre les prix affichés dans les marchés et ces circuits courts. Toujours est-il que les points de vente du producteur au consommateur restent utiles pour régulariser le marché, notamment tout au long du mois sacré au cours duquel la consommation des produits alimentaires explose littéralement.

Des efforts louables sont déployés par l'Office des terres domaniales dans le cadre de l'aménagement de points de vente du pro- ducteur au consommateur. Ils restent, cependant insuf- fisants et atteignent peu, pour certains, les objectifs escomptés. Ainsi, parfois dans ces locaux spécia- lement aménagés les prix diffèrent de peu de ceux affichés dans les marchés de Tunis.

Au contraire, dans d'autres, lorsque les prix sont réel- lement bas, défiant toute concurrence, l'affluence record pousse les organi- sateurs à recourir aux agents de sécurité pour canaliser les mouvements des clients et éviter les dérapages.

A l'avenue Habib Bourguiba, un point de vente du pro- ducteur au consommateur a été aménagé depuis le 8 mars à l'occasion de Ramadan. Légumes, fruits, dattes, viandes, volailles sont disponibles. Seulement et au vu des prix des produits exposés, les visiteurs ont dû rapidement déchanter.

Certains visiteurs sont déçus

%

Les consommateurs déçus font constater qu'il n'y a pas de grande différence au niveau des prix. Pour d'autres, le marché tempo- raire du centre-ville est une aubaine. La bourse ronde, ils ont pu profiter de cet espace pour faire le plein. Ici à l'Avenue Bourguiba, le prix de la viande bovine

s'élève à 34.500 dinars, la viande ovine à 37 dinars. Selon Ezzedine Louati, directeur commercial, le but étant de réguler les prix et d'inciter les vendeurs à baisser les prix de vente. Mais il reconnaît toutefois qu'il est difficile de satisfaire tout le monde. En d'autres termes, ces points de vente ne sont pas approvision- nés en grande quantité et ne peuvent se substituer aux marchés classiques qui connaissent une grande affluence notamment durant le mois de ramadan.

Au total, 17 points de vente ont été aménagés à ce jour sur l'ensemble du territoire, proposant divers produits à des «prix raisonnables», en tenant compte du pouvoir d'achat des citoyens, selon la déclaration du directeur commercial au sein de l'Office, Ezzedine Louati. Il est vrai que les prix affichés sont légèrement inférieurs, mais parfois la qualité laisse à désirer. Ceci est vrai aussi bien pour la viande de boeuf, de veau et celle d'agneau que pour le poisson dont les prix restent le plus souvent hors de portée.

Les points de vente ne sont pas tous les mêmes

Le président de l'Organisa- tion tunisienne pour informer le consommateur «Otic», Lotfi Riahi est de cet avis. Il nous déclare que c'est un mécanisme qui aide à réguler le marché et à faire baisser les prix. Il ajoute qu'il existe des points de vente qui répondent aux normes

de vente du producteur au consommateur, contraire- ment à d'autres dont les prix n'ont rien à voir avec ceux des circuits courts qui n'im- pliquent que très peu d'inter- médiaires et ont été conçus pour réduire les prix et les distances entre consomma- teur et producteur.

La même source insiste à cette occasion sur l'impor- tance des points de vente l'Office relevant des terres domaniales dont les prix restent malgré tout raison- nables et moins chers que dans d'autres espaces rele- vant de l'autorité des gou- verneurs. Au total, le pays dispose de 35 points de vente dont 17 sont sous la tutelle de l'Office.